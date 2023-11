Condividere i bisogni per condividere il senso della vita: il lions club Saremo Matutia e a disposizione...

Ieri 18 novembre è stata celebrata la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e tutte le associazioni di volontariato sono state chiamate, come ogni anno, ad essere presenti nei vari supermercati italiani a raccogliere prodotti alimentari destinati a chi si trova in difficoltà.

E noi come Lions non potevamo mancare a questo appello di solidarietà. Sia il club Matutia che l’Host erano presenti: al Banco PAM di via Pietro Agosti il Matutia, al Carreforu di Bussana il lions Host ed i soci si sono avvicendati durante la giornata in questo impegno e sostegno nei riguardi dei poveri.



Il dramma della povertà investe in Italia oltre due milioni di persone e tutti noi siamo chiamati ad essere generosi e rispondere al grido di aiuto, al loro spesso silenzioso appello! Durante la giornata sono stati raccolti al supermercato PAM circa kg 500 per 45 cartoni di merce, e la responsabile locale del service Grazia Tacchi ha ringraziato i soci lions presenti in questa gara di generosità, di disponibilità che nobilita e rende felici chi partecipa e i GIOVANI Boy Scouts che hanno offerto la loro preziosa operosità.

Avanti col nostro motto WE SERVE. Quando c è bisogno il Lions corre in aiuto sempre!! Il prossimo appuntamento di raccolta Alimentare per il club Matutia sarà nei mesi prossimi e ci organizzeremo alla grande onde porgere il nostro aiuto nei riguardi delle parrocchie sanremesi che provvederanno alla consegna del materiale raccolto.

Addetto stampa Lions Club Sanremo Matutia Mluisa Ballestra