Colletta alimentare: i ringraziamenti dell’associazione Radio Club Valle Argentina

Si è svolta ieri, con grande successo, la giornata dedicata alla colletta alimentare, organizzata dall’associazione Radio Club Valle Argentina.



"Grazie a chiunque abbia partecipato - spiegano dall'associazione - anche con un piccolissimo gesto e grazie in particolare a tutti i volontari del gruppo protezione civile 'Radio Club Valle Argentina', a tutti gli alpini che hanno condiviso con noi questa giornata, a Mario, Renzo e Giacomo insieme all'associazione Ambrogio Viale che, come ogni anno, arrivano per contribuire a riempire le scatole dei beni che mancano di più e un grazie al supermercato Lidl di Riva Ligure che ci ha ospitato per tutta la giornata e ci ha permesso di accumulare fino a quasi 10 quintali di alimenti essenziali che verranno dati alle famiglie più bisognose".