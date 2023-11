Urbanistica: via libera della Regione per realizzazione centro turistico a Ospedaletti

La Giunta regionale ha approvato una variante al piano regolatore generale del Comune di Ospedaletti che consentirà il cambio di destinazione d'uso da agricola a turistico ricettiva di un'area di 1315 metri quadrati localizzata nelle vicinanze di corso Garibaldi: qui sorgerà un nuovo villaggio turistico denominato 'Ospedaletti Village', che andrà di fatto a sostituire un terreno incolto.



Nello specifico la variante è volta a consentire la realizzazione di piazzole su cui collocare moduli ricettivi con i relativi servizi.



"Da una corretta pianificazione urbanistica passa, obbligatoriamente, lo sviluppo del nostro territorio - esordisce l'assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. Con questa approvazione in Giunta diamo il via alla realizzazione di un nuovo centro ricettivo sostituendolo a un'area inutilizzata con l'obiettivo di offrire un ulteriore servizio turistico a Ospedaletti, da tempo meta ambita del Ponente. Diamo quindi seguito ai progetti, alle idee, che provengono dalle amministrazioni locali. Regione Liguria vuole essere al loro fianco, collaborativa nel realizzare insieme un percorso di sviluppo e di crescita per il territorio”.



"La nostra amministrazione è particolarmente contenta perché questa variante è un modo per dare una seconda possibilità a chi non utilizza più i campi per un nuovo tipo di attività come quella turistico ricettiva che, nel nostro Comune, è in continua crescita - spiega il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti-. Mi auguro che questo 'modello' sia replicabile per altre aree e ringrazio Regione Liguria, e in particolare l'assessore Scajola, per la grande attenzione al territorio mostrata".