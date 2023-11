Bordighera, copertine in plastica per i libri della biblioteca civica internazionale: affidata la fornitura

Affidata alla ditta Colibrì System Spa la fornitura di copertine in plastica per i libri della biblioteca civica internazionale di Bordighera.

Lo stabilisce una determina che imputa anche la corrispettiva e complessiva spesa di 762,50 euro, rilevata la necessità di provvedere al reintegro della dotazione delle copertine misura 25 x 33 cm, in via d’esaurimento, finalizzata al mantenimento e salvaguardia dell'integrità dei libri in prestito all'utenza e, quindi, soggetti a maggior usura.

Una decisione presa considerato che la biblioteca civica internazionale di Bordighera ha in utilizzo una macchina copertinatrice automatica per libri della Colibrì System Spa di Milano, una ditta che è anche distributrice in esclusiva delle copertine in plastica e che ha introdotto nel proprio catalogo copertine in materiali riciclabile, un prodotto che risulta in linea con l’azione amministrativa volta a rendere Bordighera una città “Plastic free”.