Vallecrosia: raccolta oltre una tonnellata e mezza di generi alimentari nella giornata della colletta alimentare

Grazie alle associazioni di volontariato aderenti al Banco alimentare e agli alpini oltre due tonnellate di generi alimentari sono state raccolte nei due supermercati Conad ed Eurospin a Vallecrosia.



"Grazie in particolar modo - si spiega nella nota - a tutta la gente che ha contribuito con la loro bontà a raggiungere questo obiettivo. È un risultato molto importante, perché dimostra come si è sempre in prima linea ad aiutare chi ha bisogno. Ancora un enorme grazie da parte di tutti noi e dalle persone che riceveranno questi aiuti£.