Ventimiglia: Scullino sulla passerella per un'intervista, Forza Italia “Il divieto di accesso vale per tutti eccetto lui?”

Il direttivo cittadino di Forza Italia interviene con una segnalazione in merito alla presenza del consigliere comunale Gaetano Scullino sulla passerella.

“Per fare un'intervista è necessario introdursi, violando di fatto gli appositi elementi posti posti a evitare la fruizione del moncone pericolante sopra ciò che resta della passerella? Il divieto di accesso vale per tutti eccetto il consigliere comunale Scullino? Pensiamo che il consigliere comunale ed ex sindaco, essendo uno dei rappresentanti della cittadinanza, debba osservare il divieto e dare il buon esempio. Comunque non saranno certo iniziative di questo tipo a fare cambiare idea al gruppo consiliare di Forza Italia in merito alla nuova progettazione della passerella”.