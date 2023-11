L’arte di Berthe Morisot nella nuova 'capsule collection' di Daphné Sanremo, in esclusiva per il Musée Marmottan di Parigi

Daphné Sanremo dedica una nuova collezione in edizione limitata alle opere di Berthe Morisot, straordinaria interprete dell’Impressionismo, in occasione della grande mostra " Berthe Morisot e l'arte del XVIII secolo ", al Musée Marmottan Monet di Parigi (18 ottobre 2023 - 3 marzo 2024).

I foulard in twill di seta biologica firmati dalla maison sanremese hanno accompagnato il vernissage di inaugurazione. Tre le opere ritratte per i capi prodotti in esclusiva per il museo parigino vi sono “Au bal 1875” (scelta anche per il manifesto della mostra), “Le Jardin à Bougival 1884” e “Bergère Couchée 1891”.

Tutti i capi della capsule collection Daphné Sanremo sono come sempre realizzati nei laboratori artigiani di Sanremo, utilizzando come materie prime tessuti pregiati e sostenibili - seta sostenibile, ma anche fibra di legno, fibra di ginestra e altri materiali derivanti dagli scarti delle filiere dell'agroalimentare e della floricoltura - attraverso processi di lavorazione a basso impatto ambientale e la stampa con colori non inquinanti.

A Le Jardin à Bougival 1884 è inoltre dedicata una nuova esclusiva fragranza Daphné che rievoca proprio il bouquet fiorito dei giardini dipinti da Berthe.

La nuova collezione si affianca idealmente a quella dedicata a Monet, realizzata in occasione della grande mostra Monet en pleine lumière, nel contesto dell’esclusivo Grimaldi Forum del Principato, che ha ospitato dall’8 luglio al 3 settembre 2023 una delle più attese raccolte di originali del maestro dell’Impressionismo. La capsule collection Monet si compone di 4 modelli di foulard in edizione limitata e di creazioni esclusive - veri pezzi unici realizzati unicamente in atelier - in seta biologica e cotone sostenibile, ognuno dedicato a un’opera chiave dell’artista, a testimonianza dell’impatto che l’artista ebbe con la luce del sole e con la Riviera italiana.