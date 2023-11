Bordighera, il Comune cerca un nuovo gestore per Villa Regina Margherita

Gara d'appalto per la concessione del servizio di gestione di Villa Regina Margherita della durata di nove anni. Il comune di Bordighera ha, infatti, avviato un’indagine esplorativa di mercato sulla piattaforma telematica “Sintel” finalizzata a reperire operatori economici interessati ad una procedura negoziata per l’affidamento.

La concessione concerne l’esecuzione di alcuni servizi presso Villa Regina Margherita: biglietteria, guardiania e assistenza alla visita degli spazi espositivi, organizzazione e svolgimento di attività culturali di supporto (visite guidate, attività didattiche e laboratori), la gestione del punto vendita/bookshop (servizio di vendita di prodotti editoriali relativi a tematiche legate alle mostre, alle iniziative e ai beni culturali del territorio, oggettistica, gadget e prodotti enogastronomici e di artigianato artistico legati alle tipicità locali), la progettazione dell’immagine coordinata degli eventi e relativa declinazione nei prodotti promozionali, la progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione e promozione dedicato agli eventi e al contesto territoriale, la gestione del punto di ristoro sulla terrazza (possibilità, in caso di eventi particolari, di esercitare suddetto servizio con strutture mobili esterne, da collocare anche nell’area del parco della Villa), l'organizzazione di una mostra permanente con esposizione dei quadri concessi in comodato gratuito dal comune di Bordighera e che saranno collocati al piano terra o al primo piano o, in alternativa, al secondo piano secondo progetto concordato con l’amministrazione comunale e l'organizzazione di due mostre temporanee all’anno (pittura, scultura, fotografia).

Il Comune ha stabilito anche l'apertura per almeno nove mesi all’anno dal 1 luglio al 15 settembre dal lunedì alla domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 17 alle 21. I restanti periodi saranno dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18; i giorni di festività e contigui: Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8, 24 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio dalle 15 alle 18.

Il nuovo concessionario dovrà consentire l’accesso gratuito alla Villa e al Parco da parte dei membri dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, ospitare in una delle sale della Villa (opportunamente allestita dal Comune di Bordighera) gli arredi e i ricordi/cimeli di S.M. Regina Margherita, di S.M. Re Vittorio Emanuele III e dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, conservare con cura e mantenere intatta la Cappella della Villa e mantenere il laboratorio di restauro.

Oltre alle attività minime obbligatorie saranno consentite ulteriori iniziative come l'organizzazione di rappresentazioni teatro – musicali, la redazione di un programma di iniziative e manifestazioni conformi alla struttura, con organizzazione e allestimento a totale carico del concessionario. Il concessionario dovrà, inoltre, garantire al comune di Bordighera e alla Provincia di Imperia la disponibilità di alcuni locali, senza nulla a pretendere: sale per eventi di rappresentanza, massimo sei giorni all’anno; locali (sala esposizioni) piano interrato per un massimo di dodici giorni all’anno; loggiato per cinque giorni all’anno.

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire al comune di Bordighera la propria manifestazione di interesse firmata digitalmente entro le 10 di venerdì 24 novembre. Alla gara verranno invitati tre operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura, selezionati in base al curriculum presentato, specificatamente riferito a precedenti gestioni museali di livello nazionale e/o internazionale.