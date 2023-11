Sanremo: installati i pannelli fonoassorbenti al cantiere del park di piazza Eroi, commercianti soddisfatti (Foto)

“La situazione era già migliorata ad inizio settimana, quando è stato cambiato il sistema di trivellazione, oggi va ancora meglio”. Sono le parole di alcuni dei commercianti di piazza Eroi Sanremesi, che hanno le attività attigue al cantiere del costruendo parcheggio interrato e che da questa mattina possono contare su un ‘alleato’ in più.

Come promesso alcuni giorni fa, infatti, sono stati montati i pannelli fonoassorbenti, sulle transenne del cantiere, nella zona Ovest dello stesso. Questi, oltre a ridurre l’impatto sonoro dei macchinari utilizzati per la trivellazione, daranno una ulteriore mano ad evitare il diffondersi della polvere, già praticamente azzerata con il cambio di sistema di scavo, e tracciano un confine ancora più netto con il passaggio dei pedoni e gli stessi negozi.

Ad inizio settimana si era svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria e i responsabili del cantiere, per cercare di risolvere i diversi problemi evidenziati dai commercianti della zona, che devono convivere con i lavori.

Nei giorni scorsi, infatti, questi avevano lamentato l’eccessiva povere e i rumori fortissimi provenienti dalla zona dei lavori. Per ovviare al tutto i responsabili dell’azienda che si occupa della costruzione del parcheggio aveva immediatamente cambiato il macchinario che sta scavando, migliorando da subito la situazione.

Ora la preoccupazione dei negozi attigui al cantiere risiede nel fatto che questo verrà ulteriormente allargato di circa 80 centimetri, riducendo ancora il passaggio. Alcune attività dovranno forzatamente ridurre i loro spazi esterni: “Ne siamo consapevoli – ci hanno detto – e speriamo che i sacrifici vengano compensati un giorno, quando a lavori terminati la piazza dovrebbe essere bellissima come prospettato dai progetti”.

Intanto i commercianti hanno anche chiesto la possibilità, a spese del comune, di allestire sui pannelli definitivi del cantiere (che saranno installati a breve) una serie di messaggi pubblicitari delle diverse attività della zona, in modo da aiutarle sul piano economico ed anche per dare indicazioni a residenti e turisti sui negozi aperti.

Un altro aspetto ancora da chiarire è la zona del carico e scarico a valle del cantiere. Alcuni commercianti, infatti, avevano lamentato l’impossibilità di operare per i fornitori, visto che l’area è perennemente occupata da auto che non hanno l’autorizzazione a farlo e, oltretutto, è anche di difficile raggiungimento perché sono sempre decine gli scooter e le moto parcheggiati a ridosso del semaforo, con ovvi problemi di manovra. Nel corso dell’incontro di inizio settimana erano state prospettate alcune soluzioni, che devono ancora essere messe in atto.