Ventimiglia: successo e pienone in due serate per la cena di beneficienza dell'associazione Aceb

Doppio sold out per l'evento di beneficenza organizzato nello scorso weekend dall'associazione ACEB con ‘I matti per gioco’.

La compagnia teatrale, specializzata in ‘cene con delitto’, è tornata con il botto facendo riempire in pochissimo tempo la prima serata organizzata al ‘Ristorante 22’ a Bevera di Ventimiglia. A quel punto il presidente dell'associazione ACEB, Stefano Urso, e il segretario Davide Grimaldi, hanno chiesto di replicare la sera dopo.

Successo annunciato anche per la seconda serata che ha visto di nuovo il ristorante pieno. La nuovissima pièce intitolata ‘Omicidio tra i supereroi, chi ha ucciso Peter Pan?’ ha riscontrato un enorme successo tra i commensali, che hanno assistito ad un vero e proprio show a tavola, con musica, balli, un pizzico di suspense e tanto divertimento.

Molto soddisfatte la regista Consuelo Benedetti e l'autrice dei testi Maura Polito, che sono già pronte a riandare in scena con altre date in altri ristoranti. Ringraziano il loro cast composto da: Arduino Emanuele, Sabrina Poggi, Claudio Vecchio, Maura Polito, Stefano Pollini, Enrico Cenderelli, Monica Giannini, Mariapina Rebaudo, Emilia Serpico e Silvia Nappini. Un ringraziamento particolare per la collaborazione a Cristina Valente e alle ballerine della scuola di danza ‘Dance Art Project’ di Vallecrosia.

Il ricavato delle due serate andrà all'unione sportiva Camporosso Calcio, vincitrice del bando di ACEB 2023.