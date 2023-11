L'Unione Sportiva Camporosso vince il bando 2023 di Aceb (Foto)

L'Unione Sportiva Camporosso calcio vince il bando di Aceb per l'anno 2023.

Il consiglio direttivo di Aceb si è riunito venerdì sera per decidere l'associazione vincitrice tra le quattro partecipanti: Ancass Odv di Pompeiana, Unione Sportiva Camporosso, Anfass Onlus Imperia e Sestiere Auriveu Aps di Ventimiglia. "Tutte le associazioni che hanno aderito hanno presentato progetti di alto valore sociale e, perciò, è stata una scelta molto difficile e sofferta, purtroppo non è possibile accontentare tutti" - fanno sapere il presidente Stefano Urso e il segretario Aceb Davide Grimaldi - "Asd Uc Camporosso calcio ha vinto per il progetto presentato che riguardava la realizzazione di divise da calcio ad uso delle attività sportive per tutte le squadre, dai primi calci alla prima squadra. Auguriamo al vincitore una buona riuscita per i loro bellissimo progetto. Le associazioni che non hanno vinto il bando potranno rifare domanda nel 2024. Le cifre da erogare verranno stabilite alla chiusura del bilancio di Aceb per l’anno 2023".

E' onorata la società sportiva Us Camporosso, vincitrice del bando, che desidera ringraziare pubblicamente l'Associazione Culturale Eventi Benefici per averla scelta. "La società è onorata di essere arrivata prima tra tanti progetti di così alto valore sociale e dopo una scelta difficile" - affermano il presidente Ernesto Demme e la dirigenza dell'Us Camporosso - "Ricordiamo, inoltre, che la cifra da erogare verrà stabilita alla chiusura del bilancio di Aceb per l'anno 2023. Ne approfittiamo per ringraziare tale associazione per tutto il lavoro svolto, l'impegno e la passione impiegati affinché riescano ad ottenere risultati importanti. Grazie di cuore Aceb".

La riunione di venerdì è stata anche un'occasione per festeggiare i sei anni di fondazione di Aceb. I presenti hanno brindato con un bicchiere di vino artigianale e una fetta di torta. "Il 3 novembre abbiamo festeggiato il sesto anno di fondazione" - sottolineano Urso e Grimaldi.