Imperia, all'Università il 20 novembre la conferenza su ‘Processo di Norimberga il valore storico’

Si svolgerà il 20 novembre prossimo ad Imperia una conferenza dal titolo ‘Processo di Norimberga il valore storico’, organizzata dall’Aned in collaborazione con il Polo Universitario di Imperia.

L’appuntamento è fissato nell’Aula Magna del Polo Universitario, con il patrocinio del Comune e dalla Provincia di Imperia e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea.

L’iniziativa è stata possibile grazie al lavoro in sinergia con il Rettore delegato a questo Polo Imperiese professor Mauro Grondona, ai docenti interni del Dipartimento che si alterneranno negli interventi su temi giuridici in particolar modo anche per i corsisti in Giurisprudenza.

Altra cooperazione proficua per la realizzazione di questo evento sono stati i docenti e i capi d’Istituto dei Licei Amoretti, Vieusseux e Cassini di Sanremo che hanno garantito la presenza dei loro studenti. Un contributo particolare sotto il profilo storico sarà ad inizio conferenza l’intervento del dottor Paolo Borgna, già magistrato Procuratore della Repubblica aggiunto di Torino scrittore e Presidente di Istoreto.

“Per la nostra associazione – evidenzia l’Aned - la priorità è far conoscere la storia delle deportazioni soprattutto ai giovani, ai quali è affidato nel ruolo di futuri cittadini, la difesa della libertà e della democrazia. Non casuale la scelta della data. Abbiamo voluto farla coincidere con quella dell’inizio del più grande processo della storia, avvenuto nella città di Norimberga nel 1945 subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il nostro auspicio è quello di affrontare nel tempo altri approfondimenti storici sui processi svolti oltre che in Europa anche Italia e in Liguria nelle Corti di Assise straordinarie, del dopoguerra fino agli anni novanta-duemila, dei crimini nazisti fascisti in merito ai campi di prigionia sul territorio italiano e alle deportazioni”.

L’evento verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook Aned Imperia e Provincia per dare la possibilità a quanti interessati, di poter seguire i lavori.

Verrà inoltre proiettato un filmato con immagini in originale del Tribunale Militare Internazionale, composto da giudici delegati da Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Urss e i noti imputati gerarchi nazisti alla sbarra giudicati ‘Sui crimini contro la pace, di guerra e di lesa umanità’.