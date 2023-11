Conferimento rifiuti a Sanremo, la replica di AMAIE al lettore Paolo: "Alcune informazioni non sono corrette"

"Gentile Direttore,



abbiamo letto con attenzione la lettera inviatele dal Sig. Paolo Santarelli e teniamo a precisare che alcune delle informazioni riportate non sono corrette.

In primo luogo, questa mattina, abbiamo fatto una verifica con gli uffici competenti e non risulta nessuna segnalazione da parte del signor Santarelli. Ricordiamo agli utenti che AMAIE Energia ha un call center, attivo dal lunedì al venerdì, al quale rivolgersi, il numero è il seguente: 800 310 042, è operativo, inoltre un numero whatsapp 337 141 3084, al quale i nostri operatori rispondono nei minimi tempi tecnici necessari.

Gli utenti, che vogliono, per senso civico, ma soprattutto devono, per obbligo di legge, differenziare i rifiuti, se impossibilitati a conferire nei giorni prestabiliti con il sistema porta a porta, ad esempio perché proprietari di una seconda casa, possono usufruire degli ecopunti. Ricordiamo che nella città di Sanremo sono in Piazza Muccioli, via Padre Semeria e in Valle Armea, vicino allo svincolo dell’Aurelia bis e sono aperti al pubblico anche durante i fine settimana.



Il punto di Valle Armea, che cita il Sig. Santarelli, non è un’isola ecologica, bensì un Centro di Raccolta Comunale, che è normato da una disciplina specifica che regola gli accessi, proprio perché esiste una logica stringente nel nostro modus operandi.

Ricordiamo che la normativa sulla raccolta differenziata è nazionale, quindi uniforme in tutte le città italiane, i servizi, poi ovviamente vengono ponderati sulle caratteristiche di ogni singolo Comune.

Infine, per tutti gli utenti che avessero dei dubbi o delle domande specifiche, sono a disposizione i nostri operatori del call center per fornire tutte le informazioni necessarie e dare loro un supporto.



Cordialità

AMAIE Energia".