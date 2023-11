Ventimiglia: l'orchestra Note Libere in concerto all'istituto “Biancheri”

Elefanti, tartarughe, uccelli, pesci, asini, leoni. Tutti questi animali sono entrati nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Biancheri” di Ventimiglia attraverso le note della composizione “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, musicista francese che la scrisse nel 1886.

Una famosa opera musicale, bella e coinvolgente, che ha incantato gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Ventimiglia. I ragazzi hanno potuto immaginarli davvero gli animali perché la musica ha stimolato la loro fantasia.

L’iniziativa è stata organizzata dalle docenti di musica, Emanuela Cananzi, Diandra Di Franco e Nadia Spagnolo.

Preparati dai Maestri Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi, i giovani musicisti si sono esibiti con competenza e professionalità.

L’orchestra “Note libere” nasce a Sanremo nel 2013 ed è composta da ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Può vantare un repertorio di tutto rispetto ed ha eseguito opere complesse di notevole spessore artistico. È molto attiva in Liguria, in Francia e in altre regioni italiane dove ha sempre riscosso ottimi consensi sia da parte della critica che del pubblico.

“Il concerto di ieri è stato un grande dono per l'istituto di Ventimiglia perché l’orchestra ha eseguito per la prima volta questo concerto, portando nella scuola un momento di alta cultura musicale” dichiarano gli organizzatori.