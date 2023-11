Speciale weekend: gli eventi da non perdere in questo fine settimana. Le nostre migliori proposte

Ha preso il via ieri sera a Ventimiglia la manifestazione ‘Le Delizie delle Meraviglie’, evento che vede coinvolti anche Airole, Olivetta, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, i comuni dell’Unione Montana Alpi Marittime con Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque, il comune di Mentone, la C.A.R.F. e la Region Sud. Dopo il taglio del nastro in via Ruffini, la manifestazione continua ancora oggi e domani con un denso programma di appuntamenti.

Oggi dalle 10 in via Ruffini si potranno, infatti, trovare stand di promozione e degustazione prodotti tipici dei comuni aderenti mentre dalle 15 vi saranno un laboratorio minicorso pratico per i bambini dal titolo “Mani in pasta” preparazione di “pisciadela” e “castagnole” e, a seguire, una merenda gratuita con la “Torta di Lurè” a cura delle associazioni Circolo della Castagnola, Pro Loco e Spes. Alle 18 tornerà l'evento enogastronomico “L’enoteca delle Meraviglie”, degustazione a pagamento di vini abbinati ai prodotti tipici locali, fino alle 22 a cura di Decantico di Marco Gallo. La serata sarà allietata dall’esibizione del complesso musicale “The Cube”. Sempre sabato ma in via Aprosio dalle 10 vi saranno stand di promozione turistica a cura dei comuni aderenti ed esposizione di prodotti di artigianato tipico e prodotti del territorio mentre alle 15 presso il Teatro Comunale si terranno la presentazione del libro “In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia” a cura degli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando e l'inaugurazione della mostra-evento sull’onorevole Giuseppe Biancheri e la “sua” ferrovia dal titolo “La ferrovia della Val Roja - Le chemin de fer de Monsieur Biancheri”; esposizione di stampe, foto, documenti dell’epoca, plastici e modellini di treni, e dalla stazione ferroviaria fino al Teatro di via Aprosio percorso a tappe che riproduce le fermate della “Ferrovia delle Meraviglie” a cura dell’associazione AGB Giuseppe Biancheri. Alle 17 andrà in scena il concerto itinerante eseguito dalla “Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia” in via Aprosio, via Ruffini e ritorno in via Aprosio. Alle 18.30, presso il Teatro Comunale, verrà proposto un convegno dal titolo “Vivere al Confine: i rapporti transfrontalieri dopo il patto del Quirinale” alla presenza dei sindaci dei comuni aderenti ed associazioni del territorio. Dalle 20 alle 20.45, infine, vi sarà un breve concerto del “Coro Polifonico Città di Ventimiglia” presso il Teatro Comunale.

Domenica, invece, in via Ruffini dalle 9.30 vi sarà “A Ventimiglia il buongiorno inizia con una Castagnola De.Co. e un buon caffè”: degustazione gratuita di castagnole De.Co. e caffè offerto dalla Ditta “Coffeell - quality coffee experience” di Fulvio Manuello, fino ad esaurimento scorte, a cura del Circolo della Castagnola. Dalle 10 si potranno trovare esposizione, degustazione e vendita prodotti tipici del territorio. Dalle 11 prenderà il via l'evento enogastronomico: “L’enoteca delle Meraviglie”, degustazione a pagamento di vini abbinati ai prodotti tipici locali, a cura di Decantico di Marco Gallo. Dalle 14.30 alle 16 andrà in scena lo spettacolo itinerante della “Banda Città di Ventimiglia” drumline. Sempre domenica ma in via Aprosio dalle 10 saranno aperti gli stand istituzionali di promozione turistica e prodotti artigianali e tipici del territorio dei Comuni aderenti. Dalle 11 alle 11.20 vi sarà l'esibizione del “Gruppo sbandieranti Spes”. Dalle 15.30 alle 16 è prevista la chiusura della manifestazione.



Passiamo agli spettacoli. Stasera alle 21.15, presso il Teatro dell'Attrito di Imperia, è in programma “Cantautorato d'autore", con Fabrizio Barbera, Edlira Ameti e Alberto Cecchini che proporranno un vasto repertorio da De Andrè a Guccini, da Battiato a De Gregori e Lucio Dalla. Info e prenotazioni 320 2127561

E siamo al terzo appuntamento della rassegna ‘Autunno/Inverno’, la stagione teatrale amatoriale dedicata alle compagnie FITA della Provincia di Imperia in corso di svolgimento al Teatro Concordia di Diano Castello. Questa sera alle 21 si esibirà la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra in “La Locandiera” di Carlo Goldoni. È la storia della furba locandiera Mirandolina che, grazie al suo fascino, riesce a prendersi gioco di parecchi uomini. Nel corso dei fatti incontra anche Ortensia e Dejanira che si fingono nobildonne e cercano di ottenere favori dagli ospiti di Mirandolina senza riuscirci, invece lei, come un'attrice nata, riesce a farli innamorare tutti quanti di se, gioca con loro e li prende in giro senza che loro se ne accorgano. Ma nel finale vediamo che rinuncia a questo suo potere per mantenere fede alla promessa fatta al padre. Deciderà, infatti, di sposare l'umile Fabrizio, lasciando gli altri pretendenti a mani vuote.



Passiamo agli spettacoli previsti per domani. A “Lo Spazio Vuoto” di Imperia alle 17, l’appuntamento è con la prima data della mini rassegna di teatro e musica che animerà la sala di Galleria degli Orti. Si inizia con un concerto che vedrà protagonisti i Flautonauti, ensemble strumentale di flauti traversi e non solo nato da un’idea di Marco Moro e di alcuni suoi allievi. Si tratta di un affiatato gruppo eterogeneo per età, formazione ed esperienza, con un repertorio spazia dal barocco alla musica leggera, dal classico alle colonne sonore (ingresso ad offerta libera).

Due invece sono gli appuntamenti di domani a Taggia. Al teatro Parrocchiale di Arma alle 15.15, per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, va in scena lo spettacolo “Dalle Stalle… alle Stelle” della compagnia "Riemughe Surve" di Monalto ligure (ingresso ad offerta libera). Mentre alle 17 nella Sala museo del convento di San Domenico a Taggia l’appuntamento è con il concerto intitolato "Cantando e Recitando in Musica". Nella prima parte si esibirà il pianista savonese Loris Orlando che accompagnerà la voce recitante di Jacopo Marchisio in un genere musicale oggi praticamente scomparso: il melologo. Si ascolteranno brani di Schubert, Schumann, Liszt e Richard Strauss su testi di poeti tedeschi (ma tradotti in italiano). La seconda parte del concerto lascerà spazio al duo formato da Luisa Repola, al pianoforte, e Gabriella Carioli, soprano. Con la musica di Schubert e di Carl Bohm si rientrerà nel filone del più conosciuto lied romantico tedesco e si concluderà il viaggio musicale con l'esecuzione di alcune famose arie operistiche pucciniane.



Concludiamo con il proporvi alcune passeggiate. Domani a Sanremo è in programma una Giornata Calviniana: al mattino ‘La Strada di San Giovanni’ e nel ‘Pomeriggio Calvino in Città’.

Al mattino si percorreranno i luoghi frequentati dallo scrittore quando saliva alle campagne paterne di San Giovanni. Molte cose descritte esistono ancora: il ponte di Tasciaire, il "beodo", la centrale elettrica, il Palais d'Agrà, la casa di San Giovanni e la chiesa. Luoghi che Italo ha sapientemente descritto nei racconto autobiografico "La strada dì San Giovanni" un amarcord di tempi e luoghi ormai andati, dispersi e sepolti, che si ritroveranno, in parte, quasi miracolosamente intatti, risalendo verso la zona di San Giovanni, dove c'erano le campagne dei Calvino. Il ritrovo è fissato in Piazza Colombo sotto il "pino", alle ore 9.45. Nel pomeriggio si andrà a vedere la Villa Meridiana dove abitò, ci si sposterà poi nella città vecchia per arrivare davanti al luogo dove frequentò il liceo e poi davanti al cinema Centrale ed alla scuola dove fece le elementari. Termineremo infine con uno dei luoghi che Calvino amava di più: il porto. Durante il percorso saranno letti brani di suoi racconti, nei luoghi dove furono ambientati. Il ritrovo sempre in piazza Colombo sotto il "pino", alle ore 15.



Una bella giornata alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno è quella in programma domani a Bajardo. Si inizierà con una passeggiata nei boschi con la guida ambientale Efrem Briatore per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo. Durante la giornata si si susseguiranno vari momenti: Efrem Briatore, con l'Associazione La Ghilda, accompagnerà i partecipanti nei boschi parlando di alberi e della visione del bosco in antichità; Federica Cosentino, ricercatrice delle tradizioni antiche celtiche e native, parlerà della storia antica, dei miti sussurrati intorno al fuoco, delle tradizioni celtiche e del folklore; Chiara Cenedese, studiosa delle erbe, forager e guida di forest bathing, si occuperà della ritualità legata al momento oscuro dell'anno. Il ritrovo è fissato alle 10 nella piazza Parrocchiale di Bajardo.

Concludiamo con un evento che coniuga amore per gli animali e passione cinematografica. Si tratta di uno shooting fotografico fantasy tra lupi, falchi e cavalli. L’evento si terrà oggi, sabato 11 novembre a partire dalle ore 10.00 a Taggia presso Terre di Confine. Infatti il tema scelto è il film che tutti hanno amato e amano "Ladyhawke", film leggendario del 1985 che coniuga come non mai avventura, fantasia in un'atmosfera romantica

In una borgata medievale francese regnava un vescovo signore avaro e malvagio, invaghito della bellissima Isabeau compagna del capo delle sue guardie il valoroso Navarre. Per avere la fanciulla solo per lui, il prelato scaglierà un maleficio attraverso un patto col diavolo, che trasformerà l'uomo in un lupo di notte e la donna in un falco di giorno, in maniera da tenerli per sempre uniti ma per sempre divisi. Condannati a non incontrarsi mai nell'attesa perenne della svolta epica in "Una notte senza il giorno e un giorno senza la notte".

Da questa passione comune condivisa da Sabrina Camarda, Sophie Lamour e Daruma Photo nasce appunto questo evento straordinario. Terra di Confine metterà a disposizione un'ambientazione con i rapaci, cavalli e cani lupi cecoslovacchi tutto per ricreare il mondo fantastico di Ladyhawke: Sophie Lamour, artista appassionata del mondo animale, poserà e aiuterà altre persone a interpretare i personaggi e DaruMa Photo scatterà le foto, ma tutti sono invitati a partecipare: si può fotografare, si può essere fotografati, si può semplicemente vivere per un giorno la storia fantastica insieme ai nostri amici animali. Una giornata ideale per tutti: famiglie, gruppi di amici, appassionati di fotografia, cinematografari e soprattutto amanti degli animali.



