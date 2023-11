Sanremo: grande successo per la serata dedicata alla Bagna Cauda del Ristorante del Villaggio dei Fiori con lo storytelling del giornalista Claudio Porchia. (Foto)

La serata dedicata alla Bagna Cauda è stata un vero successo, grazie alla presenza di un centinaio di partecipanti appassionati, alla competenza dello chef nella preparazione di questo piatto squisito e ai racconti affascinanti del giornalista enogastronomo.

Accompagnata da verdure di stagione crude e cotte, questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, è stato servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa. Lo staff della cucina, guidato dai cuochi Giacomo Di Martino e Flavio Ottonello, ha sapientemente creato la giusta consistenza, mantenendo l'equilibrio tra gli ingredienti per ottenere una perfetta armonia di sapori.

Ma non solo il gusto ha deliziato i presenti: il giornalista enogastronomo, Claudio Porchia ha intrattenuto il pubblico con aneddoti, storie e curiosità legate alla bagna cauda e alla sua storia. Ha svelato segreti di antiche ricette tramandate di generazione in generazione e ha parlato delle influenze culturali che hanno contribuito a formare questa pietanza unica nel suo genere.

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante ha permesso di apprezzare quello che più che un piatto piemontese, tipico della stagione fredda, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato da vini rossi giovani e generosi come la Barbera.

L'atmosfera all'interno del locale allegra ha impreziosito e contribuito al successo della serata.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica e che nei prossimi sarà preparato il nuovo programma invernale delle serate a tema.

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)