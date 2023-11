Sanremo: corso di difesa personale in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne

La palestra Street Fighting Concept ha organizzato per il 25 novembre alle 14.30 a villa Ormond uno stage gratuito di difesa personale in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne.

“Fabio Forte e Samantha Aiola gestiscono la palestra e tutte queste attività con grande impegno e passione per sottolineare sempre l’importanza della difesa personale - dichiarano gli organizzatori - specialmente in un giorno così delicato in cui è giusto dare la possibilità a tutte le donne di sentirsi un po’ più sicure ed è importante sottolineare come questa palestra si trovi sempre in prima linea per ciò che conta in questo specifico caso con l’importante collaborazione delle seguenti Associazioni e Onlus: Centro Antiviolenza ISV, Il Solco Coop.Soc, Associazione Centro Ascolto, Caritas Sanremo ONLUS, White Dove e Il Cerchio Delle Relazioni e con il patrocinio della Regione Liguria dei Comuni di Sanremo, Ventimiglia e Imperia”.

Per iscriversi è possibile indicare nome e cognome scrivendo su Facebook o Instagram all’account della palestra A.S.D. Street Fighting Concept.