Sanremo, la stand up comedy torna al Vice: questa sera sul palco Marco Los

Una domenica sera dedicata alla stand up comedy nel centro di Sanremo. Il Vice, locale di via Gioberti, prosegue la programmazione 2026-2027 di appuntamenti dal vivo con una serata affidata a Marco Los, stand up comedian piemontese e milanese d'adozione. L'appuntamento è per questa sera alle 21, con ingresso gratuito.

Classe 1987, Los si è avvicinato alla stand up comedy nel 2018, quando ha partecipato al suo primo open mic. Da allora ha costruito il proprio percorso soprattutto tra Torino e Milano, partendo dalle one-liner, le battute brevi e autonome senza un vero collegamento narrativo tra loro, per passare successivamente alla scrittura di monologhi più strutturati.

Nel 2021 ha inoltre lavorato come autore per Mediaset, affiancando così all'attività sul palco quella di scrittura.

Quella di domenica sarà quindi una serata costruita attorno alla comicità dal vivo e al rapporto diretto tra comico e pubblico, formula alla base della stand up, che negli ultimi anni ha conquistato spazi sempre maggiori anche al di fuori dei tradizionali circuiti teatrali.

Per il Vice l'appuntamento con Marco Los rientra nella programmazione "Domenica Up" 2026-2027, portando nel locale sanremese un format differente rispetto alle consuete serate musicali e di intrattenimento.