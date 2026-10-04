Challenge Sanremo 2026, 390 atleti al via dalla Spiaggia dell'Antenna: sole, mare e una grande sfida internazionale (Foto e Video)

Sono partiti questa mattina alle 9, dalla Spiaggia dell'Antenna di Sanremo, i concorrenti dell'edizione 2026 della Geoplin Challenge Sanremo, il grande appuntamento internazionale di triathlon giunto alla quinta edizione. Una partenza spettacolare, accompagnata da uno splendido sole e dal mare della Riviera dei Fiori, che ha fatto da cornice ai 390 atleti iscritti alla gara sulla distanza media. L'articolo è corredato dalle foto e dai video della partenza, che raccontano i primi istanti di una giornata destinata a trasformare Sanremo e il Ponente in un grande palcoscenico dello sport internazionale. La gara è inserita nel circuito Challenge Family e rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo della città.

La prova regina della giornata prevede 1,9 chilometri di nuoto, 81 chilometri di ciclismo e 21,1 chilometri di corsa, con quartier generale, zona cambio e arrivo a Portosole. Dopo la partenza dalla Spiaggia dell'Antenna, gli atleti affrontano la frazione natatoria nello specchio d'acqua antistante la marina, per poi uscire a pochi passi dalla zona cambio. Il percorso ciclistico rappresenta il cuore della competizione e, con il suo dislivello e le sue caratteristiche tecniche, costituisce una delle principali difficoltà della gara. Il tempo limite previsto è di 55 minuti per il nuoto, 5 ore e 20 minuti per nuoto più bici e 8 ore complessive per tagliare il traguardo.

Una volta in sella, i triatleti percorrono la pista ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure verso Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, prima di affrontare le salite che portano verso Terzorio, Pompeiana e Castellaro. La gara prosegue quindi verso Taggia e nella Valle Argentina, con il lungo tratto che conduce a Passo Ghimbegna, a quota 1.030 metri, dopo circa 17 chilometri di salita attraverso Argallo, Zerni e Vignai. Il dislivello positivo sfiora i 1.500 metri, prima della discesa verso Bajardo, Ceriana e Sanremo. Nel finale gli atleti ritrovano uno dei simboli del ciclismo mondiale: la discesa del Poggio, la stessa che caratterizza la parte conclusiva della Milano-Sanremo.

Terminata la frazione ciclistica, spazio ai 21,1 chilometri di corsa, suddivisi in due giri da 10,5 chilometri. Il tracciato è decisamente più pianeggiante e veloce e si sviluppa sulla pista ciclopedonale nel territorio di Sanremo, con la suggestiva vista sul mare. Tra i punti caratteristici del percorso c'è anche il passaggio nel tunnel di Capo Nero, trasformato in una sorta di galleria-museo della Milano-Sanremo. Una lunga cavalcata che riporta quindi gli atleti verso Portosole, dove è fissato il traguardo della distanza media.

Quella di quest'anno è un'edizione dai numeri particolarmente importanti. Sono 800 gli atleti complessivamente iscritti alle varie prove del fine settimana, provenienti da 31 nazioni, un dato che supera nettamente il precedente record di 670 partecipanti registrato nel 2025. La sola gara Middle Distance conta 390 concorrenti, mentre altri 250 sono impegnati nel Triathlon Sprint. Nel fine settimana hanno trovato spazio anche le gare giovanili, con 100 partecipanti, e il Nuota & Corri, che ha visto 60 iscritti. Un successo che conferma la crescita internazionale della manifestazione e la capacità della Riviera dei Fiori di attirare sportivi, accompagnatori e appassionati da numerosi Paesi.

Il percorso della Geoplin Challenge Sanremo coinvolge complessivamente 11 Comuni della provincia di Imperia: Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Pompeiana, Castellaro, Badalucco, Bajardo, Ceriana e Ospedaletti. Un elemento che rende la competizione qualcosa di più di una semplice gara sportiva: mare, pista ciclabile, borghi dell'entroterra, Valle Argentina, salite e il Poggio diventano parte integrante dello spettacolo. L'organizzazione sottolinea infatti il valore della manifestazione anche sotto il profilo della promozione turistica e territoriale, con un appuntamento collocato all'inizio di ottobre per contribuire alla destagionalizzazione dei flussi.

La giornata di oggi proseguirà intanto con il Triathlon Sprint, la seconda grande prova domenicale del programma, con partenza da Portosole alle 10. La distanza prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. Anche in questo caso il percorso ciclistico propone un passaggio significativo sulla pista ciclopedonale fino alle porte di Bussana, quindi la salita verso il centro abitato e il successivo ritorno sull'Aurelia, prima di affrontare il Poggio e la discesa verso Sanremo. La corsa finale, invece, si sviluppa interamente sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero. Il fine settimana della manifestazione era iniziato ieri con le gare giovanili e il Nuota & Corri, dopo le iniziative che hanno accompagnato la vigilia. Venerdì l'ex professionista Niccolò Bonifazio ha guidato una pedalata sulle strade della Milano-Sanremo, alla scoperta di Cipressa e Poggio, mentre nel pomeriggio si è svolta una tavola rotonda dedicata alla Dual Career Studenti-Atleti. Un programma pensato per affiancare alla competizione agonistica anche momenti di incontro e promozione della cultura sportiva.

La manifestazione è inoltre qualificante per The Championship, la finale mondiale sulla distanza media del circuito Challenge Family. Per l'edizione 2026 è prevista anche una particolare novità: oltre agli slot per The Championship, durante la cerimonia di premiazione saranno sorteggiati dieci pettorali per il Challenge Roth 2027 tra gli atleti iscritti alla distanza media che avranno aderito all'iniziativa attraverso il Race Office e l'Area Expo. La cerimonia conclusiva è prevista alle 17.30 a Portosole, quando saranno celebrati i vincitori e assegnati gli slot internazionali.

Quest'anno, inoltre, l'evento porta per la prima volta il nome Geoplin Challenge Sanremo, grazie all'ingresso di Geoplin Italia come title sponsor. Una partnership che, secondo gli organizzatori, segna una nuova fase nella crescita della manifestazione, dopo cinque anni di presenza nel circuito Challenge Family e una storia organizzativa della Riviera Triathlon 1992 che affonda le proprie radici in oltre 25 anni di attività. "Per il quinto anno consecutivo vivremo le emozioni di Geoplin Challenge Sanremo, con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo", aveva sottolineato il race director Daniele Moraglia alla vigilia, evidenziando il lavoro svolto per garantire sicurezza e qualità lungo percorsi tanto spettacolari quanto impegnativi.

Intanto, dalla Spiaggia dell'Antenna, il primo grande momento agonistico della domenica è già andato in scena sotto il sole. Ora la sfida si sposta sulle strade della Riviera e dell'entroterra: chilometro dopo chilometro, tra mare, salite e panorami, i concorrenti della quinta edizione della Challenge Sanremo vanno a caccia del traguardo di Portosole. Sanremo si gode così una domenica di sport internazionale, con centinaia di atleti impegnati in una delle prove più affascinanti e dure del calendario e con il territorio protagonista insieme a loro.