La tatuatrice sanremese Miryea Nuzziello trionfa alla Palermo Tattoo Convention: suo il “Best in Show”

Importante riconoscimento a Palermo per la tatuatrice sanremese Miryea Nuzziello, in arte ADMIRARI, titolare di Alchimia Tattoo Lab, studio di salita San Bernardo 23 a Sanremo.

In occasione della Palermo Tattoo Convention, che ha riunito circa 120 tatuatori, Miryea ha conquistato il primo posto “Best in Show”, il riconoscimento più prestigioso della manifestazione, grazie a un progetto realizzato interamente durante i tre giorni dell’evento e sviluppato in oltre 30 ore di lavoro.

Un risultato che assume un significato ancora maggiore perché rappresenta per ADMIRARI il secondo primo premio conquistato nell’arco di pochi mesi, confermando un percorso artistico e professionale in continua crescita.

Negli ultimi anni Sanremo ha avuto un ruolo centrale nel percorso professionale di Miryea. È nella città dei Fiori che ha scelto di creare e sviluppare Alchimia Tattoo Lab, uno studio che, in poco più di un anno, ha visto la realizzazione di oltre mille tatuaggi, accogliendo numerosi clienti e progetti molto diversi tra loro e offrendo all’artista continue occasioni di crescita e sperimentazione.

Alla soddisfazione personale per il premio ottenuto si accompagna quindi un forte sentimento di gratitudine nei confronti di Sanremo e di tutte le persone che, nel tempo, hanno scelto di affidarsi a lei. Un rapporto di fiducia che ha consentito allo studio e ai suoi artisti di crescere, sperimentare nuove strade e confrontarsi con realtà professionali sempre più importanti.

Il progetto premiato a Palermo entrerà presto a far parte della galleria interna di Alchimia Tattoo Lab, dove sarà possibile osservarlo da vicino.

Per Miryea Nuzziello, il “Best in Show” rappresenta dunque non soltanto un importante traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza verso progetti e competizioni sempre più ambiziosi.