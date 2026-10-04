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Eventi | 04 ottobre 2026, 15:12

Fiori d’arancio per Amanda Embriaco, la Canottieri Sanremo festeggia il matrimonio con Lidia

Il presidente Sergio Tommasini e l’allenatrice Monica Albarelli hanno partecipato alla cerimonia accanto all’atleta paralimpica: «Ha coronato questo bel sogno con la stima e l’amicizia di tutta la Canottieri»

Fiori d’arancio per Amanda Embriaco, la Canottieri Sanremo festeggia il matrimonio con Lidia

Giornata di festa per Amanda Embriaco, atleta della Canottieri Sanremo, che insieme alla sua compagna Lidia ha coronato un importante sogno della propria vita.

A condividere pubblicamente la gioia per questo momento è stata la ASD Canottieri Sanremo, che sui propri canali social ha rivolto ad Amanda e alla compagna un affettuoso messaggio di auguri. «La nostra Amanda e la sua compagna hanno coronato anche questo bel sogno, sempre con la stima e l'amicizia di tutta la Canottieri», scrive la società.

A testimoniare personalmente la vicinanza del sodalizio sanremese erano presenti il presidente Sergio Tommasini e l’allenatrice Monica Albarelli, che hanno partecipato alla giornata di festa. Un legame, quello tra Amanda e la Canottieri Sanremo, che evidentemente non si limita all'attività sportiva, ma si è consolidato negli anni anche sul piano umano e personale. La società ha voluto racchiudere tutto il proprio affetto in poche parole, concludendo il messaggio con un caloroso: «Grande Amanda».

Embriaco è ormai una figura di primo piano dello sport sanremese. Cresciuta tra le fila della Canottieri Sanremo, nel corso degli anni si è affermata nella paracanoa anche a livello internazionale, fino a raggiungere il prestigioso palcoscenico delle Paralimpiadi di Parigi 2024, dove ha chiuso al settimo posto la finale dei 200 metri KL3

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