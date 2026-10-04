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Attualità | 04 ottobre 2026, 06:00

Storie di Alpimed - B&B Atipico di Molini di Triora on la passione per la mountain bike e l'ospitalità del territorio

Nella nuova puntata della rubrica Storie di Alpimed andiamo in Liguria a conoscere Silvia Erbini, titolare del B&B Atipico

I titolari

I titolari

Nella nuova puntata di STORIE DI ALPIMED, la rubrica nata nell'ambito delle attività di Alpimed+, il Piano integrato territoriale che unisce le province di Cuneo e Imperia al Dipartimento Francese delle Alpi marittime, andiamo a conoscere Silvia Erbini, titolare del B&B Atipico di Molini di Triora.

Scopriremo come con la passione per la mountain bike e l'ospitalità del territorio abbiano contribuito a richiamare turisti nella vallata, alcuni dei quali decidono addirittura di trasferirsi stabilmente a Molini, contribuendo alla rinascita della vallata e della sua comunità.

Guarda anche la prima puntata, "Storie di Alpimed - Agriturismo Orto del Pianbosco di Fossano": https://www.youtube.com/watch?v=HZfFGeUO0E4

Un percorso in mountain bike

Un percorso in mountain bike

Molini di Triora

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Redazione

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