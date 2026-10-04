Bordighera Dog Show, festa ai Giardini Lowe con 80 cani tra gare, cultura cinofila e adozioni responsabili

Ottanta cani iscritti, una giornata di festa ai Giardini Lowe e un programma pensato non soltanto per celebrare la bellezza, la simpatia e l'unicità degli amici a quattro zampe, ma anche per promuovere la cultura cinofila, le adozioni responsabili e un rapporto sempre più consapevole tra animali e persone. Si è svolta oggi a Bordighera la nuova edizione del Bordighera Dog Show, manifestazione organizzata dall'associazione onlus La Decima Musa in collaborazione con La Zampa sul Cuore-Educazione Cinofila di Loredana Salier, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bordighera e della Regione Liguria. I Giardini Lowe si sono trasformati per l'intera giornata in un grande spazio dedicato ai cani, richiamando famiglie, bambini, curiosi e appassionati.

Il programma ha alternato gare, dimostrazioni, momenti di intrattenimento e stand degli espositori, con una particolare attenzione ai temi legati al benessere animale. Nel pomeriggio la manifestazione è entrata nella fase conclusiva con il "Ring d'onore" e le premiazioni, che hanno assegnato riconoscimenti non soltanto ai cani più belli, ma anche a quelli più simpatici. Una scelta che rispecchia pienamente la filosofia dell'iniziativa e degli organizzatori, secondo i quali "i cani sono tutti belli; affettuosi, generosi, sensibili, e non badano a sciocche divisioni di classe". Un messaggio che ha accompagnato una giornata pensata per valorizzare ogni animale, indipendentemente dalla razza, dall'aspetto o dalla sua storia.

A portare il saluto dell'amministrazione comunale è stato il sindaco Marzia Baldassarre, che ha evidenziato il valore della manifestazione anche sotto il profilo educativo e sociale. "È un evento allegro e piacevole, ma credo che abbia anche un significato più profondo – ha detto –, oggi vediamo sfilare cani di razza, meticci, cani di ogni tipo e con ogni storia. Ed è particolarmente bello che questa giornata abbia voluto rivolgere un pensiero anche agli animali meno fortunati, ricordandoci che il valore di un cane non dipende certamente dal pedigree, ma dall'affetto, dalla compagnia e dal rapporto straordinario che riesce a creare con noi". Un'attenzione che ha trovato spazio anche nella parte dedicata alle adozioni e alla sensibilizzazione contro l'abbandono.

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato al rapporto tra cani e bambini, con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari. I più piccoli hanno potuto interagire con la Golden Retriever Nina e con l'educatrice professionale Daniela Cattaneo, prendendo parte a una sessione di pet therapy accompagnata dalla lettura guidata del libro "Il meraviglioso mondo di Nina". "Il rapporto con gli animali è anche una grande occasione educativa, soprattutto per i bambini – ha aggiunto Baldassarre –, insegna il rispetto, la responsabilità, la cura e l'attenzione verso un altro essere vivente". Un'esperienza pensata quindi per avvicinare i più giovani al mondo degli animali attraverso la conoscenza e il rispetto.

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata ci sono state anche le dimostrazioni del Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova di Albenga, con le unità impegnate in esercitazioni tecnico-operative. Il pubblico ha potuto osservare da vicino il forte rapporto di fiducia e collaborazione tra cane e conduttore, oltre alle attività che gli animali svolgono quotidianamente al fianco dei militari nell'ambito della sicurezza e della ricerca dei malviventi. Un'altra dimostrazione ha avuto come protagonista la ricerca del tartufo, grazie ai cani addestrati del gruppo Black Prince Tartufo di Seborga. Due momenti diversi, ma accomunati dalla volontà di mostrare le straordinarie capacità dei cani e il loro ruolo al fianco dell'uomo.

Spazio importante è stato riservato anche al tema delle adozioni e della tutela degli animali. L'Enpa Sanremo ha portato al Dog Show il proprio impegno contro l'abbandono e a favore delle adozioni responsabili, con alcuni cani ospiti del rifugio protagonisti di una speciale sfilata alla ricerca di una nuova famiglia. Presenti inoltre le Guardie Zoofile, che hanno illustrato ai visitatori il lavoro quotidiano svolto per la tutela e la protezione degli animali. La giornata ha così affiancato ai momenti più spettacolari una concreta attività di sensibilizzazione, mettendo al centro la responsabilità che comporta la scelta di accogliere un animale nella propria vita.

"Il Bordighera Dog Show è una manifestazione il cui obiettivo, oltre alla beneficenza per i quattrozampe, è fare cultura cinofila e aiutare chiunque abbia un cucciolo, giovane, meno giovane, piccolo o grande che sia, ad avere rispetto dell'alterità animale", spiegano gli organizzatori. Una filosofia che ha trovato espressione anche nelle diverse categorie in gara, con la partecipazione dei cani di razza e dei cosiddetti "cani fantasia". Per i vincitori delle due categorie è arrivato anche il premio più ambito: ai due binomi finalisti del Best in Show è stato assegnato un week-end per due in una capitale europea, a coronamento di una giornata all'insegna della competizione, ma soprattutto della condivisione.

"Come Amministrazione siamo felici quando gli spazi della città diventano luoghi di incontro, di condivisione e di socialità. I Giardini Lowe oggi lo sono pienamente – ha concluso il sindaco –, Bordighera è una città che vuole essere accogliente non soltanto nei confronti delle persone, ma anche attenta al benessere degli animali e alla cultura del loro rispetto". Il Bordighera Dog Show si è così concluso dopo aver portato nel cuore della città ottanta cani e un pubblico numeroso, confermandosi come un appuntamento capace di unire spettacolo, divertimento, educazione e solidarietà. Una festa dedicata agli amici a quattro zampe, ma anche un'occasione per ricordare che dietro ogni animale ci sono responsabilità, cura e un legame che, come sottolineano gli organizzatori, dovrebbe essere davvero "per sempre".