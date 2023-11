Il dolce sodalizio tra Pontedassio Giovani e A.I.R.C. per la ricerca contro il cancro

Sabato 11 novembre i ragazzi di Pontedassio Giovani non faranno mancare il loro impegno a favore all’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Saranno infatti in prima linea per l’iniziativa “Tornano i cioccolatini della ricerca”. Insieme ai volontari di moltissime città d’Italia scenderanno in piazza per proporre i buonissimi cioccolati Venchi e saranno presenti in più paesi della Valle Impero per garantire la massima riuscita di questo progetto.



Troverete i gazebo con i ragazzi dell’associazione Pontedassio Giovani a Pontedassio, Bestagno, Villa Viani e Borgomaro. Acquistando una scatola di cioccolatini si potrà contribuire a sostenere il lavoro di tanti ricercatori impegnati quotidianamente. “Il ricavato della vendita sarà completamente devoluto all’A.I.R.C. in quanto la ricerca è fondamentale per avere la speranza di fermare il cancro. Per questo abbiamo scelto di esserci e speriamo vi sia un’adesione numerosa da parte delle persone” ci dicono Tommaso, Martino e Alice dell’associazione Pontedassio Giovani.