Concessioni demaniali marittime, il Comune di Ospedaletti si costituisce in giudizio contro il ricorso dell’AGCM

La Giunta comunale di Ospedaletti, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, ha deliberato la costituzione in giudizio contro il ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La causa riguarda l'annullamento della deliberazione n. 80 del 15 luglio 2024, con cui il Comune aveva definito nuovi indirizzi in materia di concessioni demaniali marittime per le attività turistico-balneari.

L'AGCM ha impugnato la decisione comunale, contestando l’annullamento delle precedenti delibere e la successiva approvazione di un nuovo atto di indirizzo, che, secondo il ricorso dell'Autorità, sarebbe in contrasto con le normative nazionali ed europee in materia di concorrenza. La questione ha coinvolto anche due soggetti controinteressati: le società "Mondo Blu Mare S.r.l." e "Giulia e Giacomo S.n.c.", operanti nel settore delle concessioni demaniali marittime.

Il ricorso, notificato al Comune lo scorso 18 dicembre, ha spinto l’amministrazione a prendere una posizione decisa per "tutelare le proprie decisioni e salvaguardare gli interessi del territorio". Durante la seduta della Giunta, è stato approvato il mandato all’avvocato Corrado Mauceri, esperto in diritto amministrativo con studio a Genova, per rappresentare l'ente in questa vertenza legale e già a conoscenza delle problematiche connesse, avendo seguito in precedenza questioni simili per il Comune.

La Giunta ha inoltre demandato al responsabile del Servizio Affari Legali l’adozione degli atti necessari per la gestione del contenzioso e l’impegno di spesa, a copertura dei costi legali. La delibera è stata resa immediatamente esecutiva per garantire la tempestività nell’azione legale.

La difesa del Comune si basa sulla volontà di preservare un sistema di gestione delle concessioni che tenga conto delle esigenze locali e favorisca uno sviluppo sostenibile del turismo balneare. Il Comune sottolinea "che le concessioni rappresentano un asset strategico per l’economia del territorio, e ritiene fondamentale che le decisioni amministrative siano rispettate nell’ambito delle competenze locali".