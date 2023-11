La Casa Russa a Roma ha presentato i mosaici originali per la Chiesa Russa Ortodossa di Sanremo

Il 9 novembre 2023 presso la Casa Russa a Roma si è svolta l’inaugurazione della mostra 'Nuove forme dell’iconografia'. Al pubblico italiano sono stati presentati i mosaici che verranno collocati sulla facciata della Chiesa di Cristo Salvatore di Sanremo.

La chiesa ortodossa in questa città ligure fu costruita nel 1913 nello stile delle chiese di Mosca del XVII secolo, sulla base del progetto realizzato dall’architetto russo Aleksej Ščusev. La direzione dei lavori fu affidata all’architetto italiano Pietro Agosti con la partecipazione dell'ingegnere Antonio Tornatori. Adesso l’edificio è in restauro. “Sono trascorsi 110 anni dalla consacrazione della Basilica. Sembra che da allora nulla sia cambiato: al momento, maestri russi e italiani stanno lavorando insieme al suo restauro. In Russia c’è un grande rispetto per il popolo italiano, con cui nel corso di più di cinque secoli si è dato vita a un enorme patrimonio condiviso. Niente di tutto questo può essere cancellato, così come non può essere cancellato il desiderio di cooperazione esistente tra la gente comune, sia in Russia che in Italia”, afferma l’Ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica Italiana Alexey Paramonov.

Oggi, nel 21° secolo, i maestri russi e italiani lavorano di nuovo insieme ad un restauro unico. Uno dei principali studi di mosaico a Roma, 'Studio Cassio', ha ricevuto l’autorizzazione per lo svolgimento di lavori dal Ministero della Cultura Italiano nel 2022. “La Casa Russa a Roma sempre lavora sui temi che ci uniscono. Una ragazza di Novokuznetsk, Ulyana Medikova, che dirige uno storico studio a Roma, che ricrea mosaici tradizionali russi per una chiesa ortodossa a San Remo: non è possibile trovare una dimostrazione più sorprendente di sinergia e appartenenza a radici spirituali comuni. E l’interesse del pubblico italiano verso il progetto dimostra che le nostre tradizioni trovano una risposta viva nel cuore degli abitanti dell’Appennino”, commenta Daria Pushkova, Direttore della Casa Russa a Roma.

La decorazione esterna della Chiesa di Cristo Salvatore di Sanremo prevede la collocazione di mosaici su quattro facciate dell'edificio. L’autore dei disegni per la realizzazione dei mosaici è il pittore di icone russo Sergey Kurakin. “Uno dei miei schizzi, realizzato qualche anno fa, raffigura due fiumi: la Moscova e il Tevere. Lungo il fiume Moscova ci sono dei santi e mecenati russi, lungo il Tevere invece c’è San Nicola. Poi questi fiumi si uniscono. In tal modo comunichiamo che le due culture spirituali si uniscono in un unico fiume: ed è questa la nuova iconografia", ha detto il pittore di icone Kurakin all’inaugurazione della mostra.

Nell’ambito della presentazione del progetto è stato proiettato anche un documentario dello scenografo Alexey Kravchuk sulla creazione di pannelli a mosaico. La mostra 'Nuove forme dell’iconografia' sarà visibile presso la Casa Russa a Roma in Piazza Benedetto Cairoli 6 fino al 30 novembre. La decorazione della facciata sud della Chiesa Russa Ortodossa di Sanremo è prevista per febbraio 2024.