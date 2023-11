Cristina D’Avena torna a Sanremo per un grande concerto con l’Orchestra Sinfonica: l’8 dicembre al Teatro Ariston

Nel 2016, avvolta da un elegante abito verde, Cristina D’Avena è apparsa sul palco dell’Ariston come superospite alla finalissima del Festival. Al suo fianco, sulla lunga scalinata, Andrea Pellizzari e Max Brigante, promotori di una sorta di petizione nata per poterla vedere finalmente sul palco di Sanremo.

I fan di tutta Italia hanno applaudito all'avvenimento postando sui social una valanga di messaggi. In tantissimi l’hanno raggiunta nella città dei fiori e festeggiata a fine serata fuori dal Teatro con cartelli e cori. Lei, generosa come sempre, ha cantato con loro per strada, accompagnata dal suo inconfondibile sorriso e occhi lucidi dall’emozione. Un momento ripreso dai tanti presenti che ha fatto il giro del web per settimane.

La regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati è poi tornata a Sanremo nell’estate 2022 invitata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha voluto festeggiare all’Auditorium Franco Alfano i suoi 40 anni di carriera regalando ai suoi fan uno spettacolo assolutamente inedito che in molti hanno chiesto di replicare.

Tra meno di un mese Cristina D’Avena tornerà ad esibirsi a Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e questa volta il Teatro Ariston sarà tutto per lei, pronto a riempirsi delle note dei grandi successi che fanno tornare tutti bambini.

Un concerto - diretto dal maestro Valeriano Chiaravalle - fortemente voluto e sostenuto dall’assessorato al Turismo del Comune di Sanremo, al quale prenderanno parte anche alcuni bambini - dalla prima alla quinta elementare - degli istituti scolastici del territorio che stanno partecipando all’iniziativa “Orchestra InCanto” e che avranno l’opportunità di cantare con la grande artista alcuni brani del suo repertorio.

L’avv. Filippo Biolé, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo racconta “Abbiamo conosciuto Cristina e il suo staff nel 2022 per una memorabile serata sold out all'Alfano nel corso della prima edizione della Sanremo Summer Symphony. Da allora ci siamo ripromessi reciprocamente - e lo avevamo promesso anche ai suoi fan arrivati da tutta Italia per ascoltare i suoi successi in una nuova chiave ‘sinfonica’ - di tornare a suonare insieme. Ci siamo andati vicini più volte in questi due anni e finalmente ci siamo riusciti. Per noi è una grande soddisfazione poterlo fare all’interno di un progetto speciale che parte da un’iniziativa riservata ai più piccoli e si conclude con un grande concerto per tutti con la nostra Orchestra Sinfonica al Teatro Ariston di Sanremo… Un ‘tempio della musica’ che per ampiezza e storia è il luogo ideale per ospitare finalmente una ‘Regina’ come Cristina”.

Cristina D’Avena commenta: “È una grande emozione per me ritornare nel tempio della musica. Su quel palco ci sono ricordi indelebili che porterò per sempre nel mio cuore. Quando mi hanno proposto questo concerto sono stata felicissima e ho detto subito di sì. Sarà uno spettacolo unico per me e per tutti coloro che avranno il piacere di partecipare. Ascoltare e ricantare i brani in una versione acustico/sinfonica sarà per me ancora più emozionante e suggestivo. Non vedo l'ora di cantare insieme al mio pubblico le sigle del nostro cuore in questa veste tutta nuova ed elegante, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal grande Maestro e amico Valeriano Chiaravalle con i cori dell'orchestra InCanto".

Nel corso della serata saranno proposti i successi più amati del repertorio senza tempo di Cristina D’Avena proposti in un'inedita versione 'sinfonica': da Doraemon a Kiss me Licia, da Emy ai Puffi, da Pollon a Occhi di gatto e molti altri. Non mancheranno anche alcune interpretazioni di noti brani legati al periodo natalizio.

Radio partner dell’evento R101, l’emittente che ogni mercoledì, dalle 11 alle 12, all’interno del radio-show “Procediamo” vede Cristina D’Avena protagonista. R101 promuoverà on air e on line il concerto, proponendo ai propri ascoltatori alcuni momenti gioco grazie ai quali regalerà degli esclusivi ingressi per assistere alla serata all’Ariston.