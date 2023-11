Ventimiglia ospita 'Le Delizie delle Meraviglie': coinvolgerà i comuni della val Roya (Foto e video)

"Le Delizie delle Meraviglie” andrà in scena a Ventimiglia nel fine settimana. Degustazioni enogastronomiche ed animazioni nelle vie pedonali animeranno la città il 10, l'11 e il 12 novembre.

Il comune di Ventimiglia ha aderito all'avviso pubblico regionale a valere sulle risorse F.U.N.T. del Ministero del Turismo dando così vita alla prima edizione della manifestazione che ha l'obiettivo di ridare un ruolo centrale a Ventimiglia nel comprensorio della val Roya. “Abbiamo deciso di aderire ad un bando nazionale per una nuova manifestazione denominata 'Delizie delle Meraviglie' in quanto è certamente di carattere culturale ed enogastronomico, ma che vuole ridare un ruolo centrale a Ventimiglia nel comprensorio della Val Roya. Un evento dal costo di 50mila euro, metà è un contributo del Ministero. Con la cifra ottenuta abbiamo comprato un gazebo, panche e tavoli con il nuovo logo di Ventimiglia. Nuovi materiali che potranno essere utilizzati per nuove iniziative in questi anni" - spiega il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - “Ventimiglia si candida come capitale della val Roya con l'interconnessione umana e logistica di viabilità e trasporti sulla dorsale della val Roya e della valle delle Meraviglie. Sarà un’occasione di sinergia tra enti a livello transfrontaliero, una vetrina congiunta di carattere turistico ma anche un'occasione per discutere di problemi contingenti, come quelli infrastrutturali ed opportunità di sviluppo per i nostri territori. Siamo andati di corsa ad organizzarla perché la manifestazione si sorregge su contributi extra comunali che ci sono giunti da poco. Ringrazio anche le associazioni per il loro contributo, che negli anni hanno mostrato sempre una particolare attenzione alle iniziative a carattere transfrontaliero. Sabato, inoltre, vi sarà un convegno che vuole analizzare quanto avvenuto nella recente riunione a Torino tra Italia e Francia, soprattutto le ricadute su questi territori”.

La Regione Liguria finanzierà il 50% dell’evento. “E’ un evento destinato all’attrattività turistica e al rilancio produttivo in linea con gli obiettivi della nuova amministrazione, ovvero quelli di trasformare Ventimiglia da città di confine a città internazionale. L'ho voluto fortemente per iniziare la destagionalizzazione. Ci ha permesso di coinvolgere tanti comuni, i nostri comuni della val Roya ma anche quelli francesi e del cuneese. Un'occasione per promuovere i nostri prodotti Deco” - aggiunge l’assessore a Turismo e Manifestazioni Serena Calcopietro - "L’evento si svolgerà in occasione dell’armistizio francese, dando così la possibilità ai nostri vicini di poter venire a godere delle nostre delizie".

"L'evento aprirà con il taglio del nastro venerdì alle 18 in via Ruffini. Inaugureremo anche la mostra d'arte 'Le delizie delle Meraviglie Lele Luzzati e il Corsaro di Ventimiglia' presso la galleria Sant'Agostino a cura dell'associazione Pro Loco e Fabio Falone. Dalle 18 fino alle 22 entrerà in gioco la degustazione di vini di Decantico di Marco Gallo e della pisciadela con gli eventi 'L'enoteca delle Meraviglie' e 'L'aperiPisciadela'. La serata sarà allietata dall'esibizione del complesso musicale 'Enought Project'" - svela l'assessore Calcopietro parlando del programma della manifestazione - "Sabato in via Ruffini dalle 10 vi saranno stand di promozione e degustazione di prodotti tipici dei comuni aderenti. Dalle 15 vi sarà un laboratorio minicorso pratico per bambini dal titolo 'Mani in pasta', preparazione di pisciadela e castagnole, e la merenda gratuita con la torta di Lurè a cura delle associazioni il Circolo della Castagnola, la Pro Loco e la Spes. Alle 18 si terrà la degustazione di vini abbinati a prodotti tipici locali con Decantico. La serata, invece, sarà animata da un gruppo musicale 'The Cube'. Sempre sabato ma in via Aprosio, dalle 10 vi saranno stand di promozione turistica a cura dei comuni aderenti ed esposizione di prodotti di artigianato tipico e prodotti del territorio. Alle 15 presso il teatro comunale vi sarà la presentazione del libro 'In treno e a piedi alla scoperta della val Roya' a cura degli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando e l'inaugurazione della mostra su 'La ferrovia della val Roya' a cura dell'associazione Agb Giuseppe Biancheri. Alle 17 vi sarà un concerto itinerante eseguito dall'Orchestra Filarmonica Giovanile città di Ventimiglia. A seguire, alle 18.30, presso il teatro comunale si terrà un convegno: 'Vivere al confine: i rapporti transfrontalieri dopo il patto al Quirinale'. Vi saranno i sindaci dei comuni aderenti, associazioni del territorio e l'università di Nizza. Dalle 20 alle 20.45 vi sarà un breve concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia presso il teatro comunale. L'evento si chiude domenica. In via Ruffini alle 9.30 si terrà la degustazione gratuita di castagnole Deco e caffé, offerto dalla ditta Coffeell-quality coffee experience di Fulvio Manuello. L'evento è a cura del circolo della Castagnola. Dalle 10 vi sarà nuovamente l'esposizione, degustazione e vendita dei prodotti tipici del territorio. Dalle 11 vi sarà un evento enogastronomico: 'L'enoteca delle Meraviglie', degustazione di vini abbinati ai prodotti tipici locali a cura di Decantico mentre dalle 14.30 andrà in scena uno spettacolo itinerante della Banda Città di Ventimiglia drumline. In via Aprosio, invece, dalle 10 apriranno gli stand istituzionali di promozione turistica e prodotti artigianali e tipici del territorio dei comuni aderenti. La manifestazione si chiuderà intorno alle 16. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i comuni e gli attori che hanno consentito l'organizzazione dell'evento. E' un'occasione anche per dimostrare come la collaborazione possa creare qualcosa di bello”.

Alla manifestazione hanno aderito i comuni di Airole, Olivetta, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, i comuni dell'Unione Montana Alpi Marittime con Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque, il comune di Mentone, la Carf e la Region Sud.