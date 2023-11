Sanremo: proiezione del film in lingua originale francese Mon Crime (Sono io la colpevole)

La Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.), comunica che anche quest’anno, grazie alla collaborazione dell’Ariston e la partecipazione delle Scuole, lunedì 13 novembre 2023 – ore 17.00/19.15/21.15 nella Sala Tabarin del Cinema Centrale di Sanremo, si potrà assistere alla proiezione del film in lingua originale francese, con sottotitoli in italiano, Mon Crime (Sono io la colpevole) (2023) regia di François Ozon. Verrà riservata, come è ormai consuetudine da anni, la riduzione del costo del biglietto che sarà di 5,00 € anziché 8.00 € se si presenta il tesserino scolastico e quello dell’Associazione.

Mon Crime è un giallo particolarmente intrigante grazie alla regia di Francçois Ozon, che ha diretto anche “8 donne un mistero”. La vicenda è ambientata a Parigi negli anni trenta e si svolge con appassionante suspense e brillante dialogo. Insomma un film adatto a tutti e da vedere.