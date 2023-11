Centenario Imperia, sabato con il Coni una giornata all'insegna dello sport

Il Coni di Imperia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, in occasione dei festeggiamenti del Centenario della città, organizza per sabato prossimo una giornata all'insegna dello sport a 360 gradi.

Il via al mattino con la classica e formale cerimonia di consegna a dirigenti, tecnici, atleti e società delle Onorificenze Sportive del Coni alla presenza delle massime autorità civili, militari e sportive, e passando al pomeriggio quando contemporaneamente ci sarà, da un lato, un convegno sulla riforma dello sport, diretto a dirigenti e tecnici delle società dilettantistiche, nonchè a rappresentanti di FNS, DSA e EPS e, dall'altro, un'esperienza ludico-motoria-formativa per bambini e ragazzi che proveranno un percorso di ‘giochi’ ideato e realizzato dallo Staff Tecnico del CONI Liguria.

I docenti e gli educatori, in arrivo da tutta la regione, saranno presenti ed operanti sul campo.