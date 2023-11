Sanremo: martedì prossimo lavori di Amaie nel corso della notte, interruzioni della corrente elettrica

Per migliorare la qualità del servizio elettrico, Amaie eseguirà una serie di lavori sui propri impianti martedì prossimo da mezzanotte alle 4 del mattino. L’attività comporterà interruzioni nell'erogazione della energia elettrica alle utenze in diverse zone. Sotto quelle interessate.

Prato San Romolo dal civ. 1 al civ. 37

Regione Bevino dal civ. 1 al civ. 16

Regione Barello dal civ. 1 al civ. 399

Regione San Romolo dal civ. 1 al civ. 227

Strada Borgo Opaco dal civ. 1 al civ. 278

Strada Borgo Tinasso dal civ. 172 al civ. 233

Strada Carrozz. Bajardo dal civ. 1 al civ. 12

Strada Golf dal civ. 1 al civ. 57

Strada Gozo Inferiore dal civ. 4 al civ. 117

Strada Gozo Superiore dal civ. 3 al civ. 312

Strada Isola Inferiore dal civ. 1 al civ. 124

Strada Isola Superiore dal civ. 1 al civ. 20

Strada Monte Ortigara dal civ. 16 al civ. 154

Strada Mulatt.ra Perinaldo dal civ. 1 al civ. 25

Strada Prato delle Monache dal civ. 1 al civ. 35

Strada Roccaro dal civ. 15 al civ. 27

Strada San Bartolomeo dal civ. 122 al civ. 346

Strada San Giacomo dal civ. 1 al civ. 21

Strada San Giovanni dal civ. 15 al civ. 140

Strada San Michele dal civ. 1 al civ. 19

Strada S.E. Marsaglia dal civ. 175 al civ. 491

Strada Suseneo Inferiore dal civ. 1 al civ. 38

Strada Suseneo Superiore civ. 19

Strada Villa dal civ. 71 al civ. 115

Via della Funivia dal civ. 9 al civ. 25

Via G. D'Annunzio dal civ. 201 al civ. 302

Via L. Ariosto dal civ.l al civ. 153

Viale dei Castagni dal civ. 8 al civ. 10

Viale dei Pini dal civ. 1 al civ. 39

Gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.