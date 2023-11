Sanremo: chiude l’unica filiale del paese, da metà dicembre Coldirodi resterà senza banca

Coldirodi perde un altro servizio: dal 15 dicembre la frazione sanremese non avrà più una filiale bancaria. BPER Banca ha deciso di chiudere l’ufficio e di trasferire i conti a Ospedaletti, una scelta che sta comprensibilmente generando più di qualche preoccupazione tra i residenti. Preoccupazione anche per le sorti dello sportello automatico che verrebbe smantellato insieme al resto della filiale.

La frazione matuziana, così come molte altre zone non centrali, da tempo sta perdendo diversi servizi, su tutti quelli sanitari. E, da metà dicembre, verranno a mancare anche quelli bancari. Di fatto resterà attivo solamente l’ufficio postale che, però, ha un solo dipendente e rimane chiuso al sabato. Un quadro non certo ottimale specie per la popolazione più anziana.

Del caso si sta facendo carico il consigliere Roberto Rizzo che è già pronto a portare la battaglia collantina in consiglio comunale con un ordine del giorno. “Dopo il ripristino del camper per il prelievo del sangue, pubblicizzato ma non ancora avvenuto, e il continuo abbandono dei servizi essenziali come il vigile e le delegazioni comunali - commenta Rizzo - adesso siamo stati informati della chiusura della banca che creerà non pochi disservizi alla popolazione di anziani e commercianti...quelli che rimarranno”. “Per fortuna rimane un buon servizio di telefonia mobile” ironizza Rizzo con ovvio riferimento alla querelle sulle antenne installate all'ingresso del paese. “Purtroppo la morfologia della Liguria non è quella della Lombardia, non valgono gli stessi principi anche nella sanità- conclude Rizzo - concentrando i servizi le periferie sono destinate a morire”.