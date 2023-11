Sanremo: attivazione nuovi varchi elettronici aree pedonali, implementato nuovo sistema di controllo

E’ stato implementato il sistema di controllo elettronico delle Aree Pedonali individuate a Sanremo.

Viste le seguenti Aree Pedonali:

- Settore Piazza Sardi - Piazza Bresca con fascia oraria per operazioni carico e scarico

- Settore Piazza San Siro - Via Corradi - Via De Benedetti con fascia oraria per operazioni carico e scarico

- Settore Via Matteotti - non sono previste fasce orarie per operazioni carico e scarico.

In aggiunta ai 5 varchi già presenti da febbraio 2023 e completamente operativi in:

- intersezione via Roma/via Gioberti

- intersezione corso Mombello/corso Matteotti

- intersezione piazza Bresca-Sardi/via Bixio

- intersezione via Feraldi/piazza Eroi

- intersezione Salita San Siro/Piazza San Siro

Sono stati installati tre nuovi varchi in:

- intersezione via Roma/via Gaudio (inferiore)

- intersezione via Bixio/via Gaudio (inferiore)

- intersezione piazza Eroi/via De Benedetti

I tre nuovi varchi sono operativi e, ai sensi di legge, è previsto un periodo di pre-esercizio durante il quale sono attivi, le telecamere ed il software funzionanti, ad esclusione della fase sanzionatoria e pertanto non possono essere elevate sanzioni. Le sanzioni per i transiti non autorizzati sui tre nuovi varchi verranno accertate e notificate a partire dal giorno 8 dicembre 2023.

Prosegue invece, senza differimenti, la procedura sanzionatoria già precedentemente attivata per i cinque varchi operativi da febbraio 2023.

Nelle Aree Pedonali è permesso l’accesso limitatamente ai seguenti veicoli:

· Forze di Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco

· Veicoli autorizzati

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune di Sanremo esclusivamente a chi ha la disponibilità di un’area o un locale adibito a ricovero del veicolo, non su area pubblica o aperta al pubblico transito, in seguito ad istanza motivata, indirizzata al Servizio Viabilità del Comune, va inviata con pec a comune.sanremo@legalmail.it o presentata al Protocollo Generale del Comune.

L’accesso alle Aree pedonali (escluso il Settore Via Matteotti), inoltre è permesso per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria dalle 4 alle 10:30. Le operazioni di carico e scarico merci devono essere effettuate a motore spento per la tutela dell’ambiente. I Varchi di controllo non sono attivi durante i suddetti orari.

I soggetti già precedentemente derogati sono tenuti a comunicare il proprio titolo autorizzativo al Servizio Viabilità - tramite pec all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it e tramite mail all’indirizzo ufficio.viabilita@comunedisanremo.it - al fine dell’inserimento delle targhe nella banca dati informatica (white list).