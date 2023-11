Vallecrosia, al via un laboratorio teatrale per ragazzi con l'attrice e doppiatrice Silvia Villa (Foto)

Un divertente ed emozionante laboratorio teatrale dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 15-16 anni prenderà il via da mercoledì 15 novembre, alle 16, a Vallecrosia. Un percorso per far volare l'immaginazione, per dare corpo e voce alle emozioni e divertirsi è stato pensato dall’Oratorio Don Bosco e dall’Opera Salesiana della città della famiglia per tutti coloro che avranno voglia di partecipare al “Gioco del Teatro”.

Il laboratorio teatrale, che si terrà due volte al mese per un'ora e 30 ad incontro presso l'oratorio Don Bosco in via Colonnello Aprosio 433, sarà condotto dall'insegnante Silvia Villa, laureata in Filosofia, attrice, doppiatrice e formatrice teatrale. “Libertà, partecipazione, rispetto, fiducia, ascolto e divertimento sono alcuni degli ingredienti fondamentali di questa avventura artistica e umana nella quale i ragazzi saranno accompagnati alla scoperta del meraviglioso mondo del teatro attraverso giochi e improvvisazioni teatrali con i quali imparare ad uscire da loro stessi, far volare l'immaginazione, scoprire ed aumentare la propria espressività vocale e corporea" - spiega Silvia Villa - "Il teatro, infatti, è uno strumento prezioso per potenziare la propria autostima, vincere timidezze e piccoli blocchi e far emergere potenzialità individuali inespresse. Si imparerà a mettersi empaticamente nei panni degli altri, a 'sentire' e vivere appieno le emozioni proprie e altrui, dando corpo e voce al cuore”.

"Per chi lo desideri, a fine percorso (maggio 2024), si potrà restituire al pubblico il frutto del percorso teatrale svolto con un saggio-spettacolo o una prova aperta, in cui coinvolgere anche parenti ed amici" - fa sapere Villa - "I costi proposti sono stati pensati per andare incontro a tutte le famiglie. Per info, iscrizioni e costi contattare il 347 5446651 o il 340 4864780, anche via Whatsapp, scrivere a villa.silviannamaria@gmail.com o a oratorio.vallecrosia@gmail.com".