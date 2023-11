Sanremo: giovedì al Casinò concerto della Sinfonica nel segno del virtuosismo

Giovedì 9 novembre alle 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per il concerto diretto dal M°Josè Rodilla “Virtuosismo esecutivo e temi spagnoli” che affiancherà il virtuosismo pianistico russo e il colorismo orchestrale spagnolo. "Per questa straordinaria serata, sul palco con l'Orchestra, il russo Yuri Bogdanov, musicista superbo considerato uno dei pianisti contemporanei più famosi al mondo. - spiegano dalla Sinfonica - Il programma si aprirà con “Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Sol maggiore op.44” di Petr Iljc Cajkovskij".



"Una pagina di straordinaria potenza espressiva e funambolismo tecnico, molto amata dai pianisti, ma purtroppo messa in ombra dalla celebrità del Concerto n. 1, scritto pochi anni prima. - sottolineano - Sul piano stilistico l’opera fonde perfettamente il virtuosismo occidentale con i temi popolari slavi, soprattutto nel primo movimento che sembra una fantasia su temi russi. Lo stesso Cajkovskij scrisse di quanto fin da bambino fosse attratto dall’”ineffabile bellezza e dai tratti caratteristici del canto russo”. Il programma proseguirà con “La vida breve” - prima opera di Manuel de Falla - e con “Goyescas” e “Tres Danzas Españolas dall’Op. 37” del pianista compositore Enrique Granados. Per “Goyescas” Granados si ispirò ad alcuni quadri di Francisco Goya. Il brano più noto è l’Intermezzo, inserito tra il primo e il secondo atto. Di più rara esecuzione sono le “Tres danzas españolas Op. 37”.



"La serata si chiuderà con Ruperto Chapì, autore soprattutto di zarzuelas (opere teatrali in cui si alternano parti recitate e parti cantate), molto di moda in Spagna nel XIX secolo. La sua zarzuela più famosa è “La revoltosa”, del 1897.Ad aprire la serata di giovedì una prima assoluta di Andrea Portera, uno dei compositori italiani più premiati di sempre, avvezzo alle maggiori sale da concerto del mondo, che porta avanti una ricerca che lo ha fatto caposcuola di una lunga serie di compositori formati sotto la sua guida presso la Scuola di Musica di Fiesole. La composizione che presenterà è “La trinamica”, inserita all’interno del progetto sinfonico contemporaneo ispirato all’opera di Michelangelo Pistoletto. Si tratta dell’ottava composizione delle dieci che andranno a comporre la suite “La formula della creazione” - aggiungono dalla Sinfonica.



"Il M° Giancarlo De Lorenzo ad inizio anno ha selezionato cinque compositori (Gian Paolo Luppi, Fabio Luppi, Elvira Muratore, Nicolò Vese e Andrea Portera) che a febbraio sono stati ospitati negli spazi di Cittadellarte a Biella e hanno potuto dialogare con il Maestro Michelangelo Pistoletto per trasporre in musica i dieci temi del libro che ripercorre il suo pensiero e il suo percorso personale e artistico. Programma completo e biglietti si possono trovare a questo LINK" - concludono.