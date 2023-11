Una gita nell’anello Arma di Taggia - Bussana vecchia e nuova proposta dal CAI Sanremp

Giovedì 9 novembre la sezione di Sanremo del CAI organizza una gita nell’anello Arma di Taggia - Bussana vecchia e nuova. Si tratta di una passeggiata curiosa, proposta come ulteriore appendice del ciclo senior 2023 (tempo permettendo!)

Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio Ledere ad Arma Conclusione: stesso luogo, prevista ore 14.00 Durata: 5,00 h inclusa sosta pic-nic Difficoltà: facile (lunghezza 6,8 km, dislivello + 225 m) Pranzo: al sacco

Equipaggiamento: standard per normali escursioni

Quota di partecipazione: nessun costo, ad eccezione del corrispettivo per attivazione copertura assicurativa per eventuali non soci CAI, pari a 12,00 euro cadauno.

Come prenotare (d'obbligo): entro mercoledì 8 novembre via mail a info@caisanremo.it, ovvero telefonando al n. 0184 505983 dalle ore 17,30 alle 19.00, fornendo, nel caso di non soci CA I, dimostrazione di avvenuto versamento bancario di euro 12,00 a persona, effettuato sul conto Sezione CAI Sanremo IT 57A0306909606100000167804 ed altresì fornendo nome, cognome e data di nascita.

Telefono accompagnatore: 335 6901597 (Michele Moraglia) Mini descrizione del tracciato

Dal parcheggio (23 m slm) si risale stradella e sentierino sino al colletto a quota 183 m dove ci si innesta al Sentiero Liguria, si scende a fondovalle (rio Fonti) tra coltivi e case sparse e quindi si risale la mulattiera che agevolmente porta a Bussana Vecchia .

Qui si fa un giro del borgo e si visita l'inaspettato Plastico della Ferrovia di Bussana vecchia. Terminata la visita si prende la direzione sud che, in discesa verso mare, offre parecchi caratteristici spunti panoramici.

Una sosta all'abitato di Bussana nuova (quota 50 m, richiami storici sull'evento che ha fatto nascere il borgo e sulla sua conformazione urbanistica) quindi si arriva al mare (10 m). La passeggiata bordo mare consente di osservare interessanti elementi storico-culturali (la torre antibarbaresca, la Grotta dell'Arma...).

Infine dal centro di Arma ci volgiamo a nord per recuperare l'auto al parcheggio Ledere.