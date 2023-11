Sanremo: successo per il secondo appuntamento del ‘Festival d'autunno’ a villa Nobel

Un vivissimo successo per il secondo appuntamento del "Festival d'Autunno" a Villa Nobel ha salutato i due giovani protagonisti della splendida serata, Simone Cricenti al violoncello e Bruna Di Virgilio al pianoforte, che hanno trasportato i presenti con entusiasmo nell'atmosfera tesa e struggente del Romanticismo tedesco affrontando con maturità e sicurezza due assoluti capolavori della Musica da Camera: i Fantasiestucke op.73 di Schumann e la Sonata n° 1 op.38 di Brahms.

Sin dalle prime battute è emersa l'intesa musicale che ha messo in evidenza le particolarità espressive dei due strumenti in un serrato dialogo caratterizzato dalla ricerca di un suono ricco e avvolgente, sia nella cavata di Simone Cricenti sia nelle accurate scelte timbriche di Bruna Di Virgilio, in particolare nella complessa architettura della Sonata n°1 di Brahms.

A grande richiesta del pubblico due bis hanno concluso la magnifica serata: "Songs of the birds" di Pablo Casals, in omaggio al grande violoncellista spagnolo in occasione del cinquantenario della scomparsa e "Valse sentimentale" op.51 n°6 di Tchaikovsky dove i due musicisti hanno dimostrato ancora grande sensibilità e bravura.

Questa sera alle 19 Concerto di chiusura del "Festival d'autunno" a Villa Nobel:

DUO NOVECENTO

Gianluca Nicolini, flauto

Fabrizio Giudice, chitarra

"Dal Classicismo al Tango"

Un intenso e variegato programma dal Classicismo al Tango

Giuliani, Castelnuovo -Tedesco, Piazzolla

Consigliata la prenotazione