Per conoscere la cultura Celtica e scoprire il lato oscuro dell'anno l’appuntamento è a Bajardo

La biblioteca comunale ‘Il Tiglio’ con ‘Profumo di carta’ domenica 12 novembre invitano alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno a Bajardo.



“Durante tutta la giornata – spiega Daniela Martini, assessore alla cultura e al turismo di Bajardo . saremo accompagnati da Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica della Regione Piemonte dal 2006, appassionato di cultura Celtica e della magia del mondo vegetale. La sua professione e la sua passione gli permettono di esprimere il suo amore per la Natura tanto da proporsi come mediatore fra uomo e albero. In questa occasione tutte le attività proposte permetteranno di immergerci nelle tradizioni delle nostre terre, della cultura Celtica e delle festività antiche legate al periodo oscuro dell'anno.

Si farà insieme una passeggiata nei boschi per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo e di Samhain e Imbolc le loro feste invernali, un ottimo modo per abbracciare argomenti più ampi: le tradizioni, la vita e la filosofia dei nostri antenati e la loro visione della vita e della morte. Un modo per riconnettersi all'essenza più autentica legata alla natura.

Durante la giornata si si susseguiranno vari momenti: Efrem Briatore, con l'Associazione La Ghilda, ci accompagnerà nei boschi parlandoci di alberi e della visione del bosco in antichità; Federica Cosentino, ricercatrice delle tradizioni antiche celtiche e native, ci parlerà della storia antica, dei miti sussurrati intorno al fuoco, delle tradizioni celtiche e del folklore; Chiara Cenedese, studiosa delle erbe, forager e guida di forest bathing, si occuperà della ritualità legata al momento oscuro dell'anno affinché tutti possano percepire la bellezza di atti semplici che ci connettono con noi stessi e con chi c'era prima di noi.

Ci si ritrova alle ore 10.00 nella piazza Parrocchiale di Bajardo, seguirà la camminata nel bosco adatta a tutti. Si raccomanda di vestirsi a strati e di portare pranzo al sacco e acqua. La giornata si concluderà intorno alle 17.00. Il contributo richiesto e di 15 euro. Per partecipare dare conferma a Federica 349 3378643”.