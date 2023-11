Vallecrosia presente all'inaugurazione della mostra "Ingegn-Ieri, oggi e domani" (Foto)

Importante partecipazione del comune di Vallecrosia all'inaugurazione della mostra "Ingegn-Ieri, oggi e domani", tenutasi il 3 novembre al Casinò di Sanremo. L'amministrazione di Vallecrosia era rappresentata dal consigliere comunale Enrico Amalberti, che ha accettato con interesse l'invito dell'Ordine degli Ingegneri imperiese ad assistere alla mostra.

"Ritengo particolarmente importante la presenza della politica all'inaugurazione della conferenza per 'dare un segnale forte' di sinergia, elemento in cui il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e l'amministrazione di cui faccio parte credono fermamente. Il gruppo è fondamentale per ricercare la tutela del bene comune" - commenta il consigliere comunale Enrico Amalberti - "Anche Regione Liguria, che era presente all'evento, sta dimostrando ormai da anni con il presidente Giovanni Toti e l'assessore Marco Scajola che politica e professionisti possono, anzi, devono collaborare per raggiungere il fine comune di migliorare il territorio nella tutela del bene comune".

"Ho ascoltato con grande attenzione i vari relatori, apprendendo molto, in particolare, che la politica e i professionisti devono riflettere sul fatto se siamo un insieme in grado di portare a termine 'cose belle e durature', in quanto occorre coesione per comprendere che anche il nostro territorio può evolvere nella ricerca dell'interesse del bene comune, coltivando il sentimento del 'crescere insieme'" - sottolinea - "Per fare questo, occorre un'apertura mentale più forte, tesa a 'fare rete' anche per incrementare la ricerca per la rinnovazione energetica, la sicurezza sul lavoro e nei cantieri, per esempio ovvero tutelare l'ambiente eliminando le fonti di inquinamento grazie alle energie rinnovabili".

"Dal punto di vista giuridico, posso affermare che la 'sburocratizzazione' servirebbe molto per accelerare le opere utili al bene comune, che devono potere contare altresì su tecnici preparati e su politici in grado di avere una 'visione almeno decennale' del territorio" - conclude.