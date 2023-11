Forte vento: la mareggiata si abbatte sulle coste di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera (Foto e video)

Tronchi di legno, canne e rifiuti sono stati portati dalla mareggiata sulle spiagge di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. Il forte vento odierno sta alimentando la forza delle onde che hanno invaso il litorale e le passeggiate a mare delle diverse città dell'estremo ponente ligure.

A Ventimiglia sono volati via sacchetti, cartelli stradali e tendoni ma il mercato del venerdì si è svolto lo stesso nonostante le forti raffiche di vento. Tante persone hanno comunque fatto shopping tra le bancarelle monitorate dai carabinieri per garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti. La mareggiata è giunta fino alla ciclopedonale a sbalzo, che per sicurezza è stata chiusa al transito, portando, oltre alla ghiaia e alla sabbia, anche tanta schiuma che con il vento volteggiava in cielo come se fosse neve. La situazione è costantemente monitorata dalla polizia locale.

A Camporosso le onde del mare hanno raggiunto il lungomare e l'oasi del Nervia ma le barriere di terra, sabbia e pietre hanno protetto ristoranti, bar e stabilimenti balneari.

Pietre e sabbia, invece, hanno raggiunto la strada sul lungomare di Vallecrosia. L'acqua è arrivata fino alla sede dell'associazione nazionale marinai d'Italia ma le barriere di terra, sabbia e pietre hanno protetto gli stabilimenti balneari.

A Bordighera le onde hanno, invece, raggiunto gli stabilimenti balneari portando ghiaia, sabbia e pietre sul lungomare Argentina.