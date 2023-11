Vallecrosia: albero cade per la forza del vento, chiusa via San Rocco e traffico in tilt sull'Aurelia (Foto e video)

Strada chiusa, questa mattina in via San Rocco a Vallecrosia, per un albero pericolante sulla sede stradale nei pressi della chiesa. Il forte vento ha, infatti, spezzato un grosso ramo di un pino dei giardinetti che rischiava di cadere lungo il marciapiede e la strada.

E’ stato un operaio, che stava lavorando lì vicino, a dare l’allarme e per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti, insieme alla polizia locale, i vigili del fuoco, la Protezione civile e una squadra di operai, inviati dal comune, per tagliare la pianta.

La strada è stata chiusa momentaneamente in entrambi i sensi di marcia per mettere in sicurezza l'area mentre tutti i mezzi sono stati costretti a confluire sull’Aurelia, andata, di conseguenza, completamente in tilt.

La forti raffiche di vento, in mattinata, hanno anche fatto cadere una parte di una palma sulla tettoia della pensilina della fermata dell'autobus nei pressi del mercato dei fiori. Fortunatamente non ci sono stati feriti.