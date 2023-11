Mancanza parcheggi in via Martiri a Sanremo, una mamma: "Un'odissea quando si portano i bimbi a scuola!"

"Buongiorno,



Questa segnalazione fa capo a una sola firma ma raccoglie le voci di tutti coloro che hanno i figli iscritti all’istituto Corradi di Sanremo e che quotidianamente devono fare i conti con la mancanza di parcheggi in via Martiri della libertà, a pochi passi dal centro cittadino.

La quasi inesistente disponibilità di parcheggi costringe ogni giorno a sostare in divieto di sosta con la conseguenza, talvolta, di vedersi recapitata una multa.

Chi frequenta l’istituto Corradi vive una situazione non dissimile da altre scuole del centro (via Volta o Almerini per citarne alcune) senza possibilità di parcheggio e costrette a sostare in divieto.

Si spera dunque che questa segnalazione non rimanga inascoltata e che l’amministrazione comunale offra una soluzione a questo evidente disagio.



Vi ringrazio,

Elisa Bonicco".