Imperia: a OliOliva il concorso fotografico del Circolo Castelvecchio

Il Circolo Castelvecchio sarà presente ad OliOliva con due stand. Sono arrivate al Circolo circa 300 foto da tutta Italia per il concorso che quest'anno è a carattere nazionale avendo ottenuto il patrocinio dell'Unione Italiana Fotoamatori. Notevole anche la partecipazione delle scuole da tutta la provincia.

“La qualità delle foto è davvero alta e vi invitiamo a constatarlo di persona” dichiarano dal Circolo Castelvecchio. La collocazione della mostra fotografica è nello stand istituzionale, sulla banchina di calata Cuneo, lato Est (Capitaneria).

Oltre ai premi per i primi classificati per ogni categoria ci sarà un riconoscimento speciale di 200 euro alla foto più votata dal pubblico durante i tre giorni di manifestazione.