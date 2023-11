Giornata dell'Unità Nazionale: sabato e domenica ingresso gratis nei musei e parchi archeologici

In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, unitamente all'appuntamento mensile con “Domenica al Museo” sabato e domenica ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali. Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura ed è un’importante occasione per visitare e scoprire i luoghi della cultura.

L’iniziativa coinvolge anche i musei della Liguria sotto la coordinazione di Direzione regionale musei Liguria. Sotto i musei della nostra provincia.

Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

Sabato e domenica: 8.30 – 19.30.

La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 16 (chiusa in caso di vento o maltempo)

Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia)

Sabato e domenica: 9.30-14:30