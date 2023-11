Camporosso in lutto per la morte di Nadia Veziano

Camporosso è in lutto per la morte di Nadia Veziano, la figlia del presidente onorario dell'Unione Sportiva Camporosso, Giuseppe, noto come l'uomo dei tre sport.

Lascia, all'età di 60 anni, il marito Rinaldo Trapani, il figlio Manuel, la sorella Michela, i parenti, gli amici e coloro che l'hanno conosciuta. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia sui social, come quello dell'Unione Sportiva Camporosso: "Sentite condoglianze alla famiglia del nostro presidente onorario Giuseppe Veziano per la prematura scomparsa della figlia Nadia, a cui siamo vicini e mandiamo un forte abbraccio”.

Il funerale verrà celebrato venerdì prossimo, il 3 novembre, alle 15 alla parrocchia di San Marco Evangelista a Camporosso.