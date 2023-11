Sanremo: grande successo perla due giorni ‘Halloween – Piccoli Brividi’ a San Romolo

“La prima edizione di “Halloween – Piccoli Brividi” ha registrato la partecipazione di circa 1300 persone: un successo straordinario che ha visto il prato di San Romolo ospitare tantissimi bambini e le loro famiglie per una due giorni di giochi e grande divertimento. Ringrazio gli organizzatori, l’associazione Talea, per aver saputo creare un evento capace di catturare l’attenzione di così tante persone tanto da farle spostare sino a San Romolo, dove hanno potuto trovare attrazioni davvero coinvolgenti!”

Così l’assessore alla cultura Silvana Ormea esprime soddisfazione all’indomani del successo di “Halloween – Piccoli Brividi” che, sabato e domenica, ha proposto giochi, letture, intaglio delle zucche, bacchette e lanterne magiche, laboratori creativi, nonché “degustazione di sangue di drago” gentilmente offerto dal ristorante Dall’Ava.

Ma i festeggiamenti per Halloween non sono terminati: martedì 31 ottobre l’assessorato al turismo propone, nei vicoli del centro storico, “Halloween in giro per la Pigna” (a cura della associazione Akvo in collaborazione con i commercianti della Pigna).

Partenza in piazza Cassini alle 16, dove si potranno recuperare le mappe che indicano il percorso da seguire per “Dolcetto o Scherzetto?", uno spettacolo di 2 ore tra diversi laboratori creativi che abbracceranno tutta la Pigna, per poi arrivare in piazza Santa Brigida con la “sfilata mostruosa”.