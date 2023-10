Toti, Rixi e RFI a Ventimiglia per la 'riconversione Parco Roja', il sindaco "Sarà motore di sviluppo per la città"

Lunedì a Ventimiglia si terrà una importante riunione di aggiornamento relativa alla riconversione del Parco Roja. La richiesta è partita dal sindaco Flavio Di Muro e vedrà la partecipazione del Viceministro alle infrastrutture, On. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il Presidente della Provincia di Imperia, On. Claudio Scajola, gli Assessori regionali Scajola e Giampedrone, oltre ai vertici di RFI e dell’Agenzia del Demanio che nella fattispecie, sono i sottoscrittori dell’accordo di programma sul Parco Roja.



"Ho intenzione, infatti, di riprendere in mano questa pratica incagliata da tempo, che sarà certamente un motore di sviluppo per l’intera città. - sottolinea Flavio Di Muro - Sarà, quindi, una giornata importante: dopo la sottoscrizione, a Taggia, del contratto di comodato relativo alla palazzina Eiffel in favore del nostro Comune per la realizzazione del nuovo Palasalute, l’importante delegazione che riceveremo dimostra, ancora una volta, come Ventimiglia sia tornata al centro dell’attenzione degli enti sovra-comunali".



"Come detto più volte nella recente campagna elettorale, la filiera istituzionale che si è venuta a creare tra comune, provincia, regione e governo nazionale, sta iniziando a dare i suoi frutti su molteplici temi di interesse strategico per la nostra città" - conclude il sindaco di Ventimiglia.