“Un ponte da paura”: Tutti gli eventi del ponte di Halloween a Sanremo

Quest’anno sono molteplici i locali che hanno deciso di unirsi per far trascorrere a tutti i cittadini sanremesi, e non solo, un ponte di Halloween poliedrico e allettante.

Sono cinque gli appuntamenti che Strambò, Bay Club, Clash e Villa Noseda presentano dal 27 al 31 ottobre, saranno ricchi di proposte gastronomiche e variegate, allestimenti spaventosi a tema e tantissima festa e divertimento.

Venerdì 27 ottobre lo Strambò presenta la serata inaugurale del nuovo format “BOOMER”, l’aperitivo giovane e fresco che avrà luogo dalle 18:00 alle 21:00. Non mancherà un buffet diversificato e abbondante che verrà accompagnato da un Dj Set di musica house durante tutta la durata della serata.

Sabato 28 ottobre a partire dalle 20:30 torna allo Strambò di Sanremo il format “Terroni – Italian Singing Dinner”, la cena animata ormai conosciuta e tanto amata in città.

Non mancherà il divertimento durante il banchetto per cantare a gran voce e ballare tra una pietanza e l’altra. Nel post-cena fino alla conclusione della serata il Dj set prenderà le redini dell’appuntamento con la gioia di tutti i presenti.

Sempre Sabato 28 ottobre il Bay Club dalle 23:00 continua a far vivere le notti magiche in città con “Bay Saturday Night”, una serata piena di energia, intrattenimento e musica stando affacciati a ridosso del mare.

Domenica 29 ottobre da Clash - Winery & beef, avrà luogo “diVino” l’aperitivo della Domenica dalle 18:00.

Potrete scegliere tra una vasta selezione di etichette che delizieranno il vostro palato accompagnate da un succulento tagliere di salumi e formaggi di prima qualità. Inoltre, potrete godere la vostra degustazione con un accompagnamento musicale dal vivo che renderà il tutto estremamente piacevole.

Martedì 31 ottobre Villa Noseda presenta “Halloween in Villa” l’appuntamento più terrificante dell’anno in una location elegante e versatile che si presta in maniera eccellente ad accogliere gli ospiti durante la cena e il party dopocena.

Il ristorante sarà aperto regolarmente durante il servizio della cena che avrà luogo dalle 21:00 con il menù alla carta.

Terminato il servizio, il locale verrà trasformato con scenografie e allestimenti a tema per accogliere e inaugurare il grande party di Halloween dalle 00:30, la protagonista principale sarà la musica e l’intrattenimento con un dj set che farà ballare e divertire tutti i partecipanti fino a tarda notte.

Per info e prenotazioni tavoli per aperitivo, cena e/o dopocena:

STRAMBÒ:

Via del Castillo, 17, 18038 Sanremo (IM) | +393312637639| reservations@strambosanremo.com

VILLA NOSEDA:

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038 | +39 335 1861905 | reservations@villanosedasanremo.com

BAY CLUB:

Corso Trento-Trieste, 12, 18038 Sanremo (IM)|+393483984066| reservations@bayclubsanremo.it

CLASH:

Via Nino Bixio, 93A, 18038 Sanremo (IM) | +39 366 666 1095