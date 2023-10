Sanremo: rinviato al 2024 lo spettacolo Red Sox di Luca Ravenna

A Sanremo, lo spettacolo del comico Luca Ravenna, è stato posticipato al 15 marzo 2024. Ravenna avrebbe dovuto portare 'Red Sox' il 31 ottobre sul palco del teatro Ariston.

"I biglietti per la nuova data sono già in vendita su tutti i canali ufficiali (Ticketone, Ticketmaster, Teatro Ariston/WebTic). - spiegano dall'Ariston - I biglietti già acquistati resteranno validi per accedere all’evento nella nuova data. Per chi non potesse partecipare all’evento nella nuova data sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, al netto delle commissioni di servizio, entro e non oltre venerdì 10 novembre 2023".

"Indicazioni per ottenere il rimborso:

- Circuito Ticketone: l'acquirente impossibilitato a partecipare nella nuova data potrà rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info/

- Circuito Ticketmaster: l'acquirente impossibilitato a partecipare nella nuova data potrà rimborso seguendo la procedura riportata al seguente

link: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958-Richiesta-di-rimborso-elenco-eventi

- Circuito Teatro Ariston/WebTic: coloro che hanno effettuato l’acquisto sul sito del Teatro Ariston (WebTic) riceveranno una comunicazione via email contenente tutte le istruzioni per procedere con la richiesta di rimborso, per i biglietti acquistati in cassa rivolgersi alla biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21".