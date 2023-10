Sanremo Music Business, al teatro Ariston una giornata esclusiva per esplorare il dietro le quinte del music business

Si terrà a Sanremo, al Teatro Ariston, la seconda edizione di Sanremo Music Business, evento dedicato al business musicale nell’era digitale e rivolto a operatori, professionisti del settore e appassionati che vogliono comprendere meglio quali sono le logiche e i meccanismi che regolano il dietro le quinte del mondo della musica in Italia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo, è organizzato da Raffaella Sottile, fotografa, content creator, blogger, editrice di Soldout Magazine e community manager di Instagramers Italia, ha iniziato la sua carriera al fianco di Pepi Morgia, show designer internazionale ed ex direttore artistico del Comune di Sanremo; e da Rosa Revellino, giornalista e linguista musicale (Amorevoli distanze).

Come ci si può affermare oggi nel music business?

Con l’evoluzione dell’industria musicale dal modello analogico a quello digitale, oggi farsi spazio appare sempre più complicato per tutti i professionisti del settore. La rivoluzione digitale ha completamente modificato le regole del gioco e spesso operatori e professionisti non sfruttano al meglio le nuove dinamiche operative, continuando a inseguire modelli strategici non più adatti ad affrontare nel modo corretto la difficile sfida che si pone davanti a chiunque voglia provare a costruire una carriera musicale di successo nell’era digitale.

Sanremo Music Business propone un nuovo metodo di lavoro. Partendo dal nuovo scenario, dalle cause e dagli effetti teorici e pratici della rivoluzione digitale sull’industria musicale attuale, si esploreranno i diversi ambiti operativi per ipotizzare un metodo di lavoro innovativo che faccia leva anche su concetti chiave del marketing e della comunicazione.

Durante la giornata, saranno illustrate strategie e metodi per farsi spazio in questa particolare fase storica e cominciare a muovere i primi passi in modo concreto. Importanti e accreditati esperti del settore descriveranno le principali skills da acquisire, partendo anche dalla discussione di case history e testimonianze dirette.

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base per imparare a misurarsi con un settore che si sta trasformando velocemente ma che può offrire nuove importanti opportunità di crescita artistica e imprenditoriale. Un’occasione unica di formazione arrivata alla sua II edizione.

Quest’anno l’evento aprirà anche ai temi dell’intelligenza artificiale e del Metaverso, grazie alla partecipazione straordinaria di un ospite d’eccellenza come Gianluigi Ballarani: imprenditore tech, autore e influencer, è una delle 10 voci più autorevoli in Italia nel campo delle criptovalute secondo IlSole24Ore, con cui collabora regolarmente. Ballarani è docente del corso rivoluzionario “Digital Marketing and Crypto Strategies” presso l’Università di Pavia. Ha inoltre tenuto lezioni e seminari presso prestigiose istituzioni accademiche italiane, tra cui Bocconi, Luiss, Ca’ Foscari, Cattolica e Politecnico di Milano. Co-fondatore di HUDI, un ecosistema cripto innovativo che mira a restituire il controllo dei dati agli utenti di Internet. Gianluigi è autore di diverse pubblicazioni di successo: “Digitalization” per Mondadori (2019), “Young Finance” per IlSole24Ore (2022) e “Homo Crypto” per Sperling & Kupfer (2022). Con un seguito online di oltre 400.000 persone, ha creato “Cryptoland”, il podcast quotidiano di riferimento sulle criptovalute in Italia.

Inoltre, tra gli ospiti, Pietro Camonchia, Manager di Metatron Group, e Giovanni Cocco, fotografo tra i più affermati in Italia.

In occasione di questa edizione 2023, verrà consegnato il Premio AVI alla band The Pillheads, che ha pubblicato il 7 luglio 2023, su tutti i digital store, un brano scritto, suonato e composto insieme all’intelligenza artificiale, dal titolo Sei una mente creativa?, nel quale gli stessi The Pillheads si chiedono se l’IA potrà superare l’intelligenza umana. L’esperimento discografico è il primo realizzato in Italia.

Anche quest’anno l’evento è gratuito ed è possibile iscriversi fino al 31 ottobre, fino a esaurimento posti, attraverso il link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sanremo-music-business-738305119487?aff=oddtdtcreator

Per maggiori info: www.sanremomusicbusiness.com